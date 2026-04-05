La Unidad de Protección Civil y Bomberos, Jefatura Prehospitalaria y Comisaría de Tonalá rescataron a cinco personas que se quedaron atrapadas por la creciente de un río del mismo municipio .

En un comunicado se informó que las dependencias brindaron una atención integral a cinco personas ( cuatro femeninas y un masculino ), quienes se encontraban de recreación en la presa "Los Monos" en las Pilitas pero debido a la creciente del río no pudieron cruzar.

¿Cómo fue realizado el rescate por los elementos especializados en Tonalá?

Se realizó el rescate mediante maniobras con tirolesa por parte del personal de Protección Civil y Bomberos, gracias a lo cual se logra cruzar a las personas y ponerlas a salvo.

Lee también: Jalisco registra 10 sismos en menos de 24 horas en ESTOS municipios

Paramédicos de Jefatura Prehospitalaria verificaron su estado de salud, informando que se encuentran sanos y sin lesiones .

Autoridades hacen un llamado a las y los visitantes

Las autoridades de Tonalá exhortaron a las personas que acuden de paseo a atender las indicaciones de las autoridades y evitar cruzar el río.

Esta no es la primera ocasión en que sucede que el río deja atrapadas a personas. El año pasado, elementos del cuerpo de bomberos de Tonalá informaron que rescataron a seis jóvenes quienes quedaron atrapados en este mismo sitio debido a la creciente del río .

Tras la alerta de los jóvenes atrapados, bomberos acudieron a buscarlos y encontraron cinco hombres y una mujer de entre 15 y 21 años de edad cerca de la presa "Los Monos".

Te recomendamos: Mujer con ficha de búsqueda es localizada en Guadalajara tras pedir ayuda por Zona Pulso de Vida

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF