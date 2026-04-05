La Unidad de Protección Civil y Bomberos, Jefatura Prehospitalaria y Comisaría de Tonalá rescataron a cinco personas que se quedaron atrapadas por la creciente de un río del mismo municipio.En un comunicado se informó que las dependencias brindaron una atención integral a cinco personas (cuatro femeninas y un masculino), quienes se encontraban de recreación en la presa "Los Monos" en las Pilitas pero debido a la creciente del río no pudieron cruzar.Se realizó el rescate mediante maniobras con tirolesa por parte del personal de Protección Civil y Bomberos, gracias a lo cual se logra cruzar a las personas y ponerlas a salvo.Paramédicos de Jefatura Prehospitalaria verificaron su estado de salud, informando que se encuentran sanos y sin lesiones.Las autoridades de Tonalá exhortaron a las personas que acuden de paseo a atender las indicaciones de las autoridades y evitar cruzar el río.Esta no es la primera ocasión en que sucede que el río deja atrapadas a personas. El año pasado, elementos del cuerpo de bomberos de Tonalá informaron que rescataron a seis jóvenes quienes quedaron atrapados en este mismo sitio debido a la creciente del río.Tras la alerta de los jóvenes atrapados, bomberos acudieron a buscarlos y encontraron cinco hombres y una mujer de entre 15 y 21 años de edad cerca de la presa "Los Monos".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF