El Ayuntamiento de Guadalajara anunció que el próximo lunes 16 de marzo de este 2026 se suspenderá el servicio de recolección de basura domiciliaria, debido a que se conmemora el natalicio del expresidente de México, Benito Juárez.

El Gobierno Tapatío pidió a la ciudadanía no dejar bolsas de residuos en la calle y sacar la basura hasta que se reanude el servicio, que será el martes 17 de marzo.

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La recolección de basura en el municipio se suspenderá porque de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el lunes 16 de marzo de 2026 es considerado día de descanso obligatorio en todo el país, por lo que los trabajadores de dicho servicio descansarán.

Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21 de marzo, la legislación laboral vigente establece que el tercer lunes de marzo es uno de los días de descanso obligatorio.

Por lo anterior el próximo lunes si eres residente de Guadalajara evita sacar la basura a la calle; no la dejes en la banqueta o esquina, porque atrae animales y genera malos olores, además guárdala en bolsas bien cerradas dentro de tu casa o en un bote con tapa.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

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