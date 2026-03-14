Elementos de la Policía del Estado detectaron y aseguraron en el municipio de Zapopan un predio presuntamente usado por una banda para almacenar vehículos robados con violencia.

Personal del Escuadrón de Recuperación e Identificación Vehicular de la corporación estatal recibió el reporte de robo de una camioneta Toyota Tacoma en hechos ocurridos horas antes, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Con el apoyo de la Unidad de Drones Cybertruck de la Comisaría de Inteligencia, los oficiales estatales realizaron un seguimiento GPS que los llevó hasta las calles San Carlos y San Rafael, en la colonia Los Cajetes.

Mediante una intervención basada en inteligencia de campo y reconocimiento aéreo con drones, los policías estatales localizaron una finca, donde detectaron una camioneta con las características de la unidad robada recientemente.

Además, observaron otros tres vehículos que, mediante cruce de informes en plataformas oficiales, resultaron también con reporte de robo vigente, al menos de los últimos tres días, según informó la corporación estatal.

Presuntamente, en el sitio también remarcarían los automotores y se presume que los desmantelarían para posteriormente comercializar las autopartes.

Del hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público, quien ordenó el resguardo del domicilio mientras se solicita y ejecuta una orden de cateo.

El domicilio encontrado se encuentra resguardado. ESPECIAL

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OB