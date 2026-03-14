Un presunto intento de robo a un negocio en Zapopan terminó con la muerte de un hombre y otro más lesionado.

El caso ocurrió en la colonia Paraísos del Colli, en el cruce de la calle Laurel y la prolongación Avenida Guadalupe, en el municipio mencionado.

Cerca de las 05:45 horas de este sábado, policías municipales de Zapopan recibieron reportes al 911 de detonaciones de arma de fuego en el punto mencionado, por lo que acudieron a verificar los hechos.

Al arribar al sitio, localizaron a personal de servicios médicos quienes le brindaban atención médica a un hombre que estaba inconsciente, aunque posteriormente confirmaron su deceso tras haber recibido un impacto de bala en el cráneo.

Posteriormente, a la Cruz Verde Las Águilas, arribó otro hombre que tenía una lesión por arma de fuego en la mandíbula y estaba en estado de salud estable, el mismo se presume que participó en el intento de robo a una carnicería donde resultaron lesionados 2 hombres y el fallecido.

El hombre, de 27 años, fue detenido mientras que el ahora fallecido amagó a una femenina con un arma de fuego, por lo que uno de los afectados repelió la agresión, según los afectados. Este hombre fue retenido y presuntamente es el propietario del negocio.

En el lugar fue localizado un casquillo percutido, 1 arma de gas comprimido y 1 arma de fuego los cuales fueron asegurados.

Al lugar acudió personal del Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso.

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AO

