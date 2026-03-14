El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reveló que detectó 10 puntos de descargas irregulares de aguas residuales en el Sistema Antiguo de Abastecimiento que trae agua del lago de Chapala para suministrar al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), lo que ha provocado reportes de agua turbia y con mal olor por parte de habitantes de la ciudad.

Por ello, expertos como Juan Pablo Macías, especialista en gestión de recursos hídricos, critican que haya pocas sanciones contra quienes contaminan el agua en el país, particularmente en Jalisco. Reclama que los tres niveles de gobierno “han sido omisos” en combatir las descargas de aguas residuales sin tratamiento previo de manera ilegal a los cuerpos de agua a lo largo de los años.

“No veo ninguna acción positiva en los últimos años para combatir las descargas ilegales a cuerpos de agua en nuestro estado. Quizás la única acción rescatable sería la ampliación de la PTAR de El Ahogado, pero el problema de contaminación en esa cuenca sigue, y está documentado”, dijo.

Macías acusó que la situación se ha agravado en los últimos años, sobre todo en el sistema antiguo de Chapala, y culpa a la anterior administración principalmente, por lo que sugiere que el SIAPA refuerce la vigilancia de dicho sistema, al ser el responsable de ello.

Además, el especialista exhorta a que la SEGIA y la CEA establezcan, de manera urgente, los distritos de control para combatir la contaminación del agua, esto para cada cuenca o subcuenca del estado.

Josué Sánchez Tapetillo, también experto en temas hídricos, resalta que se comenzó a hacer la labor de inspeccionar; sin embargo, señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es omisa en su responsabilidad porque no tiene la capacidad financiera y recursos humanos para poder vigilar los cuerpos de agua del estado. Por ello, sugiere que los municipios apoyen con equipo como camionetas, drones y personal.

“Los municipios saben dónde puede haber descargas y tienen infraestructura en el sitio, tiene personal en todo el territorio”.

Recordó que el Estado puede firmar convenios con el Gobierno Federal para trabajar de forma conjunta y evitar la contaminación del agua.

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