Martes, 16 de Junio 2026

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Guadalajara suma más de 9 mil acciones preventivas de cara a la temporada de lluvias

El Gobierno de Guadalajara trabaja para mantener limpia la infraestructura vial e hídrica del Municipio

Por: El Informador

Entre las acciones realizadas destacan la limpieza de bocas de tormenta, saneamiento general, recolección de residuos, retiro de escombro, cacharros, llantas y muebles. CORTESÍA.

Entre las acciones realizadas destacan la limpieza de bocas de tormenta, saneamiento general, recolección de residuos, retiro de escombro, cacharros, llantas y muebles. CORTESÍA.

Entre enero y el pasado 11 de junio, el Ayuntamiento de Guadalajara ha sumado ya más de 9 mil acciones en busca de reducir los riesgos de inundaciones en la ciudad, informó este martes el Gobierno de Guadalajara, que afirmó, trabaja para cuidar la integridad y patrimonio de las personas.

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Bajo la idea de "entre menos basura hay en las calles y canales, menos inundaciones", a través de un operativo preventivo al temporal de lluvia 2026, diversas direcciones de la Coordinación de Servicios Públicos han atendido canales, vasos reguladores, pasos a desnivel, vialidades y sitios identificados como críticos por riesgo de inundación.

Desde que comenzó el operativo preventivo a la semana pasada se han retirado mil 700 toneladas de residuos de vasos reguladores, canales y pasos a desnivel, además de 8 mil podas preventivas y el retiro de 850 árboles por cuestiones de seguridad.

 CORTESÍA.
 CORTESÍA.

Entre las acciones realizadas destacan la limpieza de bocas de tormenta, saneamiento general, recolección de residuos, retiro de escombro, cacharros, llantas y muebles. Además, se han atendido 34 contingencias en el Municipio debido a inundaciones por lluvia.

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De esta forma, afirmó, el Gobierno de Guadalajara trabaja para mantener limpia la infraestructura vial e hídrica del Municipio y pide corresponsabilidad a la población para evitar tirar basura, escombro o cacharros en la vía pública y canales.

CORTESÍA. 
CORTESÍA. 

SV

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