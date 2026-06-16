Guadalajara suma más de 9 mil acciones preventivas de cara a la temporada de lluvias

Entre enero y el pasado 11 de junio, el Ayuntamiento de Guadalajara ha sumado ya más de 9 mil acciones en busca de reducir los riesgos de inundaciones en la ciudad, informó este martes el Gobierno de Guadalajara, que afirmó, trabaja para cuidar la integridad y patrimonio de las personas .

Bajo la idea de "entre menos basura hay en las calles y canales, menos inundaciones", a través de un operativo preventivo al temporal de lluvia 2026, diversas direcciones de la Coordinación de Servicios Públicos han atendido canales, vasos reguladores, pasos a desnivel, vialidades y sitios identificados como críticos por riesgo de inundación.

Desde que comenzó el operativo preventivo a la semana pasada se han retirado mil 700 toneladas de residuos de vasos reguladores, canales y pasos a desnivel, además de 8 mil podas preventivas y el retiro de 850 árboles por cuestiones de seguridad.

CORTESÍA.

Entre las acciones realizadas destacan la limpieza de bocas de tormenta, saneamiento general, recolección de residuos, retiro de escombro, cacharros, llantas y muebles . Además, se han atendido 34 contingencias en el Municipio debido a inundaciones por lluvia.

De esta forma, afirmó, el Gobierno de Guadalajara trabaja para mantener limpia la infraestructura vial e hídrica del Municipio y pide corresponsabilidad a la población para evitar tirar basura, escombro o cacharros en la vía pública y canales.

CORTESÍA.

SV