Ayer elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan colaboraron en la extracción del cuerpo de un hombre, quien fue localizado en el caudal del Río Santiago a la altura de Ixtlahuacán del Río.

El rescate se llevó a cabo en coordinación de distintas dependencias homólogas, luego de que desde el pasado sábado se reportara la desaparición de un hombre quien presuntamente fue arrastrado por la corriente.

Hacia las 14:30 horas de ese día se recibió una llamada de parte de familiares del hombre quienes referían que el día anterior, es decir, el día viernes, el hombre había sido arrastrado por la corriente de un canal en la colonia Arroyo Hondo, en Zapopan.

Coincidiendo con testigos de lo sucedido, se refirió que el hombre se hallaba en aparente estado etílico, dormido al borde del canal, cuando fue arrastrado por el caudal.

Así, ayer martes los elementos de Protección Civil y Bomberos localizaron el cuerpo de un hombre con las mismas características del reportado, adelante del puente de Guadalupe, en Ixtlahuacán del Río.

Tras el rescate el cuerpo fue entregado al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los trámites correspondientes.

En el lugar la familia no identificó al hombre, pero de confirmar que se trata del mismo reportado esta podría ser la primera víctima asociada a la temporada de lluvias de este 2026, de acuerdo con los registros de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ).

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AO