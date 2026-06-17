El rincón oriental en Guadalajara que debes visitar en el Mundial 2026

En medio de la euforia del Mundial 2026, dentro del hogar o los estadios, es bueno darse un respiro. A menos de media hora (en automóvil) del centro de Guadalajara se encuentra un oasis que fusiona serenidad asiática y naturaleza mexicana: el Jardín Japonés, una auténtica joya paisajística resguardada cuidadosamente en el interior del Bosque Los Colomos.

Este extenso pulmón verde se ha consolidado históricamente como uno de los destinos imperdibles para quienes buscan alejarse del ritmo acelerado y ruidoso de la metrópoli tapatía.

La fascinante historia de este espacio cultural se remonta al año 1994, cuando fue inaugurado oficialmente como un símbolo de profunda amistad entre Guadalajara y la ciudad de Kioto. Desde entonces, el jardín recrea fielmente la estética nipona, permitiendo a los visitantes transportarse al país del Sol Naciente sin salir de Jalisco.

Un pedacito de Kioto en el corazón de Jalisco

Al cruzar sus tradicionales puertas, el visitante es recibido por un diseño arquitectónico y natural meticuloso que incluye clásicos puentes de madera y serpenteantes senderos de piedra. La flora del lugar, compuesta por hermosas azaleas y cedros, enmarca un estanque central donde nadan pacíficamente los coloridos peces koi, creando una atmósfera de paz inigualable.

La innegable belleza escénica de este entorno lo ha convertido rápidamente en el escenario predilecto de los tapatíos para capturar momentos inolvidables en cámara. Es sumamente común pasear por sus tranquilos caminos y encontrarse con emocionadas quinceañeras o parejas de enamorados en plena sesión fotográfica profesional, aprovechando la luz natural del bosque.

¿Qué más hacer en el Bosque Los Colomos?

Más allá de la inmensa serenidad oriental, el Bosque Los Colomos alberga una gran diversidad de rincones ocultos y múltiples actividades diseñadas para todos los gustos. Los entusiastas del ejercicio al aire libre pueden aprovechar los modernos aparatos de calistenia o recorrer los extensos caminos rodeados de frondosa naturaleza para correr a primera hora.

Para aquellas personas que prefieren un descanso mucho más contemplativo, el famoso lago de los patos ofrece el entorno ideal para desconectar la mente. Sentarse en una banca a observar la fauna local o disfrutar de un clásico día de picnic son opciones perfectas para compartir una tarde agradable con la familia o amigos.

Guía rápida para tu visita durante el Mundial 2026

Si planeas incluir este maravilloso destino en tu apretado itinerario mundialista, es fundamental que conozcas algunos detalles prácticos para optimizar tu experiencia al máximo. A continuación, te presentamos una lista de puntos clave que responderán a tus dudas y garantizarán una visita fluida, segura y sumamente enriquecedora:

Horarios de acceso: El lugar está abierto al público de lunes a domingo, en un horario continuo desde las 9:00 hasta las 17:00 horas.

El lugar está abierto al público de lunes a domingo, en un horario continuo desde las 9:00 hasta las 17:00 horas. Permisos de fotografía: Si deseas realizar una sesión profesional con equipo especializado, es estrictamente obligatorio tramitar un permiso previo ante las autoridades del bosque.

Si deseas realizar una sesión profesional con equipo especializado, es estrictamente obligatorio tramitar un permiso previo ante las autoridades del bosque. Ubicación estratégica: Se encuentra situado en los límites con el municipio de Zapopan , a un corto y accesible trayecto en vehículo desde el centro histórico.

Se encuentra situado en los límites con el municipio de , a un corto y accesible trayecto en vehículo desde el centro histórico. Condiciones del clima: Las tardes soleadas acompañadas de una ligera brisa primaveral son el momento óptimo para disfrutar del relajante canto de las aves.

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La masiva llegada de miles de turistas internacionales motivada por el Mundial 2026 representa una oportunidad inmejorable para redescubrir los atractivos naturales de la región occidente. Alternar la intensa pasión de los partidos de fútbol en el estadio con la paz absoluta que ofrece este bosque urbano crea un equilibrio perfecto para cualquier viajero.

En definitiva, explorar a fondo el Jardín Japonés es una experiencia sensorial única que enriquece profundamente cualquier visita a la vibrante capital jalisciense. Ya sea para meditar en silencio, ejercitarse rodeado de árboles o simplemente admirar el paisaje, este paraíso oriental te espera con los brazos abiertos en tu próxima aventura mundialista.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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