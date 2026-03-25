Carlos Joel Rodríguez y Fernando David Valderrama López, son dos trabajadores dedicados a la renta de brincolines, quienes fueron vistos por última vez el pasado sábado 21 de marzo , cuando se dirigían, al parecer, a dejar uno de estos inflables a un evento hacia La Laja, en el municipio de Zapotlanejo.

Una de las hermanas de Carlos Joel contó que, la última vez que lo vio, fue precisamente sobre la Carretera a Zapotlanejo, como una casualidad. Ella y su familia venían de Tepatitlán, y se encontraron al paso la camioneta donde se conducían Carlos y David.

"Carlitos le llamó a mi esposo para saludarnos, le dijo "adiós cuñado, no me saludaron", y entonces ya nos contó que iban a dejar un brincolín para un evento de su compañero, pero después ya no supimos nada de él", contó la mujer.

Explicó que en la empresa donde trabajan Carlos y David tienen la prestación de poder tener un brincolín sin costo para cuando ellos lo requieran, y justamente se dirigían al evento de Fernando a dejar un inflable hacia Tateposco, pero luego ya no supieron de ellos.

"Ya en la tarde, tarde noche, los mismos clientes empezaron a marcar para decir que no habían pasado a recoger los brincolines. Cuando supimos esto nos empezamos a preocupar, no sabíamos si les había pasado algo. Empezamos a marcarles por todos lados, pero ya no le entraban las llamadas. A David le llegaban los mensajes WhatsApp como hasta las 11 de la noche, pero las llamadas ya no", contó la hermana del joven.

Fue entonces que comenzaron a llamar a todos los números posibles, incluyendo el 9-1-1, Locatel, Unidades de Cruz Verde, Hospitales, e incluso a las comisarías municipales para buscarlo, pero no hubo pista de Carlitos ni de su compañero. "Incluso empezamos a hacer rondines ese mismo sábado, pero a partir de ahí ya no hemos sabido nada", lamentó la mujer.

La camioneta en la que viajaban fue encontrada el martes en Tonalá

De inmediato acudieron a presentar la denuncia por su desaparición y a reportar la camioneta en la que viajaban ambos hombres: una Saveiro Robust blanca modelo 2023 con placas NH1513C, la cual fue localizada ayer martes en La Jauja, Tonalá, aunque con reporte de robo.

"Carlitos", como le dice su familia de cariño, tiene 19 años, y es estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas en una universidad privada, y solo trabaja en la empresa de brincolines. Su hermana lo describe como un joven serio responsable, pero también alegre. Usualmente no sale de casa ni con amigos, y solo visita "un ratito" a su novia.

"Nunca en la vida ha faltado a dormir, nunca ha salido de fiesta, y nunca habíamos tenido necesidad de estar buscándolo. Es un buen muchacho, un buen hermano, y con mis padres es un hijo excepcional. Y no lo digo solo yo, lo puede decir cualquier persona que lo conoce. Clientes incluso conocidos nos han estado llamando preocupados al saber de la noticia, porque saben que es un muy buen muchacho, muy amable, que no se mete con nadie", dijo la mujer.

"Yo estoy muy segura que todo esto fue una equivocación. Todo esto ha sido muy injusto para nosotros como familia, y yo sé que tiene que regresar con bien, porque él nunca le ha hecho nada a nadie. Hoy estoy incompleta, me quitaron un pedazo de mi corazón porque me falta mi hermanito. Quienes lo tienen, no saben el daño que nos están haciendo, lo que estamos pasando. Yo le pido cada día a Dios que les ablande el corazón y que nos lo regresen, que regrese a casa pronto, porque es horrible vivir esta angustia", añadió la hermana de Carlitos.

Afirmó que las autoridades sí han mantenido contacto con ella y con su familia, y que les refirieron que ya se encuentran analizando los videos del C5 Escudo Jalisco para tratar de determinar la ruta que siguió la camioneta hasta que la dejaron abandonada en Tonalá, y señaló que tiene fe en que todo pronto se resolverá y Carlitos podrá regresar a casa, esperando también que David pueda volver con su familia.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Carlos Joel tiene el cabello chino y corto en color castaño. Mide 1.74 metros y tiene condición Atlética. El último día que se le vio llevaba playera roja, pantalón azul y tenis y gorra negra.

ESPECIAL

Fernando David, por su parte, tiene 46 años, también con cabello chino corto entrecano, y mide 1.70 metros, con complexión robusta. La última vez que se le vio tenía puesta una playera de manga larga negra con la leyenda "Mundo Pekez", pantalón azul con líneas antirreflejantes a los lados y botas industriales color negro.

ESPECIAL

Cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Carlos y David las personas pueden comunicarse de manera anónima al teléfono 33 3145 6314 a la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco, o enviar un correo a comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO