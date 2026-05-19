La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) iniciará hoy la demolición del Puente Arroyo Seco, ubicado en el km 215+000 de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad, como parte de las acciones para la construcción de una nueva estructura.

El puente actual data de 1964, por lo que cuenta con 62 años de servicio. De acuerdo con el programa de obra, la construcción del nuevo puente tendrá una duración aproximada de seis meses.

Con la construcción total de este puente, ubicado en el tramo de La Huerta al entronque a Casimiro Castillo, el Centro SICT Jalisco busca garantizar mayor seguridad a los usuarios, que ascienden a casi seis mil 200 por día.

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Alternativas viales por obras

Para asegurar que se mantenga el flujo vehicular en la zona, la SICT construyó un camino de desvío, que deberá ser empleado por los usuarios del tramo, de la siguiente manera:

Para los conductores que circulen de Guadalajara hacia La Huerta, serán desviados en el km 214+750 y los conductores que transiten de La Huerta hacia Guadalajara deberán tomar este camino a la altura del km 215+100 de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad.

Adicionalmente, la dependencia recomienda extremar precauciones a los usuarios, especialmente durante la temporada de lluvias que se avecina, ya que en la zona se pueden presentar crecidas de agua.

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MB