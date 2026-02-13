Los paseos en bicicleta en Guadalajara son una tradición en la ciudad. Además de ser una actividad ideal para hacer ejercicio, los tapatíos no pierden la oportunidad de salir de su rutina y despejarse de la vida laboral para disfrutar de una tarde en bici por la Perla tapatía.

Uno de los días favoritos de los tapatíos para disfrutar de esta actividad son los domingo de la “Vía Recreactiva”. Cuya ruta más famosa va desde el centro histórico hasta la minerva, entre otras que puedes conocer aquí.

¿Dónde andar en bici en Guadalajara?

Disfruta de esta actividad divertida en compañía de tu familia, amigos o pareja este 14 de febrero en Guadalajara. Aquí te dejamos una lista de los mejores lugares para pasear en bicicleta por Guadalajara.

La Minerva Guadalajara

La Minerva, en Guadalajara, es uno de los monumentos más emblemáticos de la bella Guadalajara. Es un lugar ideal para andar en bici con tus amigos o pareja para este día de San Valentín y, además, disfrutar de la hermosa vista que ofrece la ciudad.

Glorieta Chapalita

Uno de los lugares más especiales para pasar el día en Guadalajara es la Glorieta Chapalita, especialmente este 14 de febrero. Aprovecha este hermoso espacio para tu paseo en bicicleta, que además es perfecto para la actividad. Los domingos puedes disfrutar del Jardín del Arte y de los deliciosos restaurantes que lo rodean.

Templo expiatorio

La tercera parada es el Templo expiatorio, conocido por la bella arquitectura de estilo neogótico y es reconocido como una de las mejores obras de este estilo en México. Es perfecto para una cita romántica, donde además puedes degustar de los exquisitos puestos de comida y disfrutar de un delicioso helado reposando en las jardineras.

Que mejor manera que pasar este 14 de febrero en un paseo en bicicleta, para disfrutar de los bellos lugares que adornan a Guadalajara y en compañía de tu persona favorita. Regalense este 14 de febrero está experiencia, práctica, bonita y económica en la Perla Tapatía.

