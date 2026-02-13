Oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a dos sujetos presuntamente involucrados en el robo de autopartes en las colonias Ladrón de Guevara y Residencial Victoria, respectivamente. Los hechos fueron narrados en redes sociales de Policía de Guadalajara.

En el primer caso, oficiales del Escuadrón Canino Lobos patrullaban en las calles Amado Nervo y Arista cuando observaron a dos sujetos que se encontraban manipulando un vehículo. Al notar la presencia de elementos de la Policía de Guadalajara, estos sujetos intentaron escapar, sin embargo, uno de ellos fue detenido cuando pretendía abordar una motocicleta.

Al realizarle la inspección bajo protocolo se le logró localizar diversas herramientas así como dos espejos laterales, una tapa de gasolina y un emblema de la marca de un automóvil. Los artículos fueron asegurados y el hombre fue aprehendido. El detenido se identificó como Alonso "N" de 21 años.

En el segundo caso, oficiales patrullaban las inmediaciones de la avenida Lapizlázuli en la colonia Residencial Victoria cuando un ciudadano reportó a un hombre que sustraía autopartes de su automóvil. Al reconocer la presencia de elementos de la Policía de Guadalajara, este sujeto abordó un vehículo para intentar escapar. Circuló en sentido contrario, perdió el control e impactó la mesa de un puesto de comida lo que provocó lesiones a dos mujeres. Por último, colisionó contra la unidad oficial y los policías finalmente lo detuvieron.

Tras la inspección bajo protocolo se le localizaron dos baterías, pinzas de cizalla, una segueta y un desarmador. El detenido fue identificado como Jorge Daniel "N" de 23 años. No se informó el estado de salud de las mujeres,

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

