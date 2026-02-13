Así ha cambiado la Glorieta de la Minerva desde 1957 cuando se inauguró (Fotos)

Antes de convertirse en epicentro de festejos deportivos, manifestaciones sociales y postales turísticas, la Glorieta de la Minerva lucía muy distinta a como la conocemos hoy, corría 1957 cuando se inauguró oficialmente el monumento que, con el paso del tiempo, se transformaría en uno de los grandes símbolos de Guadalajara.

La escultura monumental fue creada por Joaquín Arias por encargo del entonces gobernador Agustín Yáñez, desde su origen, la obra destacó por su imponente figura femenina de inspiración clásica: la diosa romana Minerva, asociada con la sabiduría, las artes y el comercio.

La estatua dominaba el paisaje casi en solitario, rodeada por una fuente circular y áreas ajardinadas sencillas, el monumento se erigía como una declaración de identidad y progreso para una ciudad que entraba con fuerza a la modernidad.

De monumento emblemático a corazón de celebraciones

Tres décadas después de su inauguración, la glorieta comenzaría a consolidarse como punto de reunión masivo, durante el torneo de Copa Mundial de Futbol Mexico 86, un festejo espontáneo tras una victoria de la selección brasileña marcó un antes y un después en su historia pública. A partir de entonces, la Minerva quedó asociada a celebraciones deportivas, expresiones ciudadanas y concentraciones multitudinarias.

Festejos en la Minerva, con motivo del triunfo de la Selección Mexicana sobre Estados Unidos, ganando la Copa de Oro. 26 de Julio de 1993. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La figura representada es la diosa romana Minerva, vinculada a la sabiduría, la medicina, el arte y la estrategia, especialistas suelen señalar sus similitudes con Atenea, aunque ambas deidades pertenecen a tradiciones mitológicas distintas.

Glorieta de la Minerva en 2026

Con sus cinco carriles de circulación vehicular sin modificaciones y después de más de cinco meses de trabajos, la Glorieta de la Minerva presentó el pasado mes de enero de este 2026 una imagen renovada.

La intervención incluyó la ampliación de banquetas, la construcción de rampas con accesibilidad universal, nueva iluminación, plantación de arbolado, colocación de bolardos y la creación de un andador peatonal que rodea a la emblemática escultura.

Las obras forman parte del programa de mejora urbana impulsado rumbo al Mundial de Futbol 2026, en conjunto con la renovación de la Plaza Liberación, en el Centro de Guadalajara.¿

Además, se incrementó el radio de la glorieta y se habilitaron cruces peatonales seguros con semáforos visuales y auditivos para garantizar un acceso más seguro al monumento, también se instaló una estación del sistema Mi Bici y se rehabilitaron las instalaciones hidrosanitarias.

Como parte de los cambios, el transporte público dejará de ingresar a la glorieta y ahora circulará por el circuito Fernando de Celada. Con estas acciones, se busca consolidar el entorno de la Minerva como un espacio público más ordenado y seguro para peatones y visitantes.

Con información de Osiel González Hernández

