Viernes, 13 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Así ha cambiado la Glorieta de la Minerva desde 1957 cuando se inauguró (Fotos)

La estatua dominaba el paisaje casi en solitario, rodeada por una fuente circular y áreas ajardinadas sencillas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Vista panorámica de la Fuente Minerva. Hemeroteca: 11 de Mayo de 1979. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Vista panorámica de la Fuente Minerva. Hemeroteca: 11 de Mayo de 1979. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Festejos en la Minerva, con motivo del triunfo de la Selección Mexicana sobre Estados Unidos, ganando la Copa de Oro. 26 de Julio de 1993. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Festejos en la Minerva, con motivo del triunfo de la Selección Mexicana sobre Estados Unidos, ganando la Copa de Oro. 26 de Julio de 1993. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Verdaderamente impresionantes son los congestionamientos de vehículos que se forman, sobre todo en

Verdaderamente impresionantes son los congestionamientos de vehículos que se forman, sobre todo en "hora pico", alrededor de la Glorieta de la Minerva, donde ya se trabaja en la construcción de un paso a desnivel por la Av. López Mateos, que pasará bajo la glorieta a fin de evitar precisamente estos embotellamiento. Al parecer el cambio de circulación por Vallarta agudizó el problema en este crucero. Hemeroteca: 26 de Marzo de 1981. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En forma acelerada fue la construcción de la red de colectores en Guadalajara, por parte del Gobierno del Estado. Aquí aparecen los trabajos a la altura de la Glorieta Minerva, en donde se realizaron desviaciones del tránsito de vehículos, para no interrumpir el ritmo de la construcción. Publicada: 13 de Enero de 1969. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En forma acelerada fue la construcción de la red de colectores en Guadalajara, por parte del Gobierno del Estado. Aquí aparecen los trabajos a la altura de la Glorieta Minerva, en donde se realizaron desviaciones del tránsito de vehículos, para no interrumpir el ritmo de la construcción. Publicada: 13 de Enero de 1969. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

No obstante las pregonadas campañas de descontaminación visual que incluyen la prohibición de anuncios estructurales en determinadas zonas de la ciudad, como en la Glorieta Minerva, que es puerta de entrada, inexplicablemente el Ayuntamiento todavía permite la colocación de anuncios precisamente en ese lugar. Hemeroteca: 01 de Julio de 1980. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

No obstante las pregonadas campañas de descontaminación visual que incluyen la prohibición de anuncios estructurales en determinadas zonas de la ciudad, como en la Glorieta Minerva, que es puerta de entrada, inexplicablemente el Ayuntamiento todavía permite la colocación de anuncios precisamente en ese lugar. Hemeroteca: 01 de Julio de 1980. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Aspectos varios del Campeonato Mundial de Futbol celebrado en Estados Unidos en 1994. Triunfo de Brasil en la Copa del Mundo. Los aficionados alegres por el triunfo de Brasil en la Copa del Mundo se congregaron en reducido número en La Minerva. Hemeroteca: 18 de Julio de 1994. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Aspectos varios del Campeonato Mundial de Futbol celebrado en Estados Unidos en 1994. Triunfo de Brasil en la Copa del Mundo. Los aficionados alegres por el triunfo de Brasil en la Copa del Mundo se congregaron en reducido número en La Minerva. Hemeroteca: 18 de Julio de 1994. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Una desviación de 150 metros del colector antiguo de la Av. López Mateos, a la altura de la Glorieta Minerva, iniciaba el Departamento de Planeación y Urbanización, como parte de las obras preparatorias para la construcción de un paso a desnivel en ese lugar. Publicada: 17 de Febrero de 1981. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Una desviación de 150 metros del colector antiguo de la Av. López Mateos, a la altura de la Glorieta Minerva, iniciaba el Departamento de Planeación y Urbanización, como parte de las obras preparatorias para la construcción de un paso a desnivel en ese lugar. Publicada: 17 de Febrero de 1981. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Una desviación de 150 metros del colector antiguo de la Av. López Mateos, a la altura de la Glorieta Minerva, iniciaba el Departamento de Planeación y Urbanización, como parte de las obras preparatorias para la construcción de un paso a desnivel en ese lugar. Publicada: 17 de Febrero de 1981.EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Una desviación de 150 metros del colector antiguo de la Av. López Mateos, a la altura de la Glorieta Minerva, iniciaba el Departamento de Planeación y Urbanización, como parte de las obras preparatorias para la construcción de un paso a desnivel en ese lugar. Publicada: 17 de Febrero de 1981.EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El empate a dos goles entre las selecciones de futbol de México y su similar de Holanda, con el consecuente pase a octavos de final en el Mundial Francia '98, provocó que miles de mexicanos salieran a las plazas a celebrar este histórico logro deportivo. El festejo transcurrió con relativa calma, excepto en el Distrito Federal donde detuvieron a más de 300 personas. En Guadalajara los festejos de aficionados efectuados en La Minerva, estuvo tranquilo como se observa en la gráfica. Hemeroteca: 26 de Junio de 1998. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El empate a dos goles entre las selecciones de futbol de México y su similar de Holanda, con el consecuente pase a octavos de final en el Mundial Francia '98, provocó que miles de mexicanos salieran a las plazas a celebrar este histórico logro deportivo. El festejo transcurrió con relativa calma, excepto en el Distrito Federal donde detuvieron a más de 300 personas. En Guadalajara los festejos de aficionados efectuados en La Minerva, estuvo tranquilo como se observa en la gráfica. Hemeroteca: 26 de Junio de 1998. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El empate a dos goles entre las selecciones de futbol de Mexico y su similar de Holanda, con el consecuente pase a octavos de final en el Mundial Francia '98, provocó que miles de mexicanos salieran a las plazas a celebrar este histórico logro deportivo. El festejo transcurrió con relativa calma, excepto en el Distrito Federal donde detuvieron a más de 300 personas. En Guadalajara los festejos de aficionados efectuados en La Minerva, estuvo tranquilo como se observa en la gráfica. Hemeroteca: 26 de Junio de 1998. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El empate a dos goles entre las selecciones de futbol de Mexico y su similar de Holanda, con el consecuente pase a octavos de final en el Mundial Francia '98, provocó que miles de mexicanos salieran a las plazas a celebrar este histórico logro deportivo. El festejo transcurrió con relativa calma, excepto en el Distrito Federal donde detuvieron a más de 300 personas. En Guadalajara los festejos de aficionados efectuados en La Minerva, estuvo tranquilo como se observa en la gráfica. Hemeroteca: 26 de Junio de 1998. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Vista general del cartel de la Feria Internacional del Libro (FIL) junto a la escultura de Minerva. Unos 700 escritores de 41 países, entre ellos Paul Auster, Almudena Grandes y Sergio Ramírez, participan desde mañana en la 31 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) EFE/ ARCHIVO

Vista general del cartel de la Feria Internacional del Libro (FIL) junto a la escultura de Minerva. Unos 700 escritores de 41 países, entre ellos Paul Auster, Almudena Grandes y Sergio Ramírez, participan desde mañana en la 31 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) EFE/ ARCHIVO

Se amplió el radio de la glorieta, se habilitaron cruces peatonales seguros, con semaforización visual y auditiva a fin garantizar la seguridad para llegar al monumento, se instaló una estación de Mi Bici y se rehabilitaron todas las instalaciones hidrosanitarias. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Se amplió el radio de la glorieta, se habilitaron cruces peatonales seguros, con semaforización visual y auditiva a fin garantizar la seguridad para llegar al monumento, se instaló una estación de Mi Bici y se rehabilitaron todas las instalaciones hidrosanitarias. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Antes de convertirse en epicentro de festejos deportivos, manifestaciones sociales y postales turísticas, la Glorieta de la Minerva lucía muy distinta a como la conocemos hoy, corría 1957 cuando se inauguró oficialmente el monumento que, con el paso del tiempo, se transformaría en uno de los grandes símbolos de Guadalajara.

La escultura monumental fue creada por Joaquín Arias por encargo del entonces gobernador Agustín Yáñez, desde su origen, la obra destacó por su imponente figura femenina de inspiración clásica: la diosa romana Minerva, asociada con la sabiduría, las artes y el comercio.

Te recomendamos: Guadalajara prepara apoyos económicos para facilitar la renta de viviendas a los jóvenes

La estatua dominaba el paisaje casi en solitario, rodeada por una fuente circular y áreas ajardinadas sencillas, el monumento se erigía como una declaración de identidad y progreso para una ciudad que entraba con fuerza a la modernidad.

De monumento emblemático a corazón de celebraciones

Tres décadas después de su inauguración, la glorieta comenzaría a consolidarse como punto de reunión masivo, durante el torneo de Copa Mundial de Futbol Mexico 86, un festejo espontáneo tras una victoria de la selección brasileña marcó un antes y un después en su historia pública. A partir de entonces, la Minerva quedó asociada a celebraciones deportivas, expresiones ciudadanas y concentraciones multitudinarias.

Festejos en la Minerva, con motivo del triunfo de la Selección Mexicana sobre Estados Unidos, ganando la Copa de Oro. 26 de Julio de 1993. EL INFORMADOR/ ARCHIVO
Festejos en la Minerva, con motivo del triunfo de la Selección Mexicana sobre Estados Unidos, ganando la Copa de Oro. 26 de Julio de 1993. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La figura representada es la diosa romana Minerva, vinculada a la sabiduría, la medicina, el arte y la estrategia, especialistas suelen señalar sus similitudes con Atenea, aunque ambas deidades pertenecen a tradiciones mitológicas distintas.

Lee también: Detienen a dos presuntos ladrones de autopartes en Guadalajara

Glorieta de la Minerva en 2026

Con sus cinco carriles de circulación vehicular sin modificaciones y después de más de cinco meses de trabajos, la Glorieta de la Minerva presentó el pasado mes de enero de este 2026 una imagen renovada.

La intervención incluyó la ampliación de banquetas, la construcción de rampas con accesibilidad universal, nueva iluminación, plantación de arbolado, colocación de bolardos y la creación de un andador peatonal que rodea a la emblemática escultura.

Las obras forman parte del programa de mejora urbana impulsado rumbo al Mundial de Futbol 2026, en conjunto con la renovación de la Plaza Liberación, en el Centro de Guadalajara.¿

Además, se incrementó el radio de la glorieta y se habilitaron cruces peatonales seguros con semáforos visuales y auditivos para garantizar un acceso más seguro al monumento, también se instaló una estación del sistema Mi Bici y se rehabilitaron las instalaciones hidrosanitarias.

Como parte de los cambios, el transporte público dejará de ingresar a la glorieta y ahora circulará por el circuito Fernando de Celada. Con estas acciones, se busca consolidar el entorno de la Minerva como un espacio público más ordenado y seguro para peatones y visitantes.

Con información de Osiel González Hernández

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones