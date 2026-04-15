Guadalajara LATE: Fechas, horarios y todo para asistir a la temporada de artes escénicas

El Ayuntamiento de Guadalajara arrancó oficialmente la temporada "Guadalajara LATE con las artes escénicas", un programa integral que transformará la oferta de entretenimiento en la ciudad de marzo a julio de 2026.

La Dirección de Cultura municipal diseñó esta ambiciosa iniciativa para consolidar a la capital jalisciense como un referente artístico nacional, utilizando el Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet como sedes principales.

Los asistentes encontrarán opciones para todas las edades y gustos, desde obras teatrales para la primera infancia hasta c onciertos de música independiente y espectáculos de cabaret que prometen noches inolvidables.

Este proyecto destaca por su innovador modelo económico, el cual beneficia directamente al talento local y fomenta la profesionalización del sector.

Las autoridades seleccionaron más de 50 producciones mediante una rigurosa convocatoria abierta y establecieron que los creadores conservarán el 85 por ciento de los ingresos generados en taquilla.

Esta estrategia garantiza una plataforma financiera sostenible para los artistas tapatíos, incentiva la creación de nuevas obras y asegura producciones de alta calidad para el público que busca experiencias culturales enriquecedoras.

Cartelera de abril en Guadalajara LATE con teatro, conciertos y espectáculos

Durante el mes de abril, el Foro LARVA presentará la obra "El Mundo en un Abrazo" el día 16 a las 20:00 horas, seguido por el espectáculo "G.U.M" los días 17 y 18 en el mismo horario.

El 25 de abril, este mismo recinto vibrará con la energía del "Concierto MASS" a las 20:00 horas. P or su parte, el Teatro Jaime Torres Bodet ofrecerá la puesta en escena "Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado" los días 16, 23 y 30 a las 19:00 horas.

Además, el público disfrutará de "Firulais, el resto es silencio" los días 18 y 25 a las 19:00 horas, y la propuesta infantil "Un sueño que resuena" los días 19 y 26 a las 13:00 horas.

Programación de mayo con música, teatro y propuestas escénicas en Guadalajara

Mayo continuará con una oferta musical y escénica vibrante que cautivará a los tapatíos.

La Orquesta Beethoven de Jalisco se presentará en el Foro LARVA el 5 de mayo a las 19:30 horas para deleitar a los melómanos.

Los domingos, del 3 de mayo al 12 de julio, la obra "KOPALLI El Espíritu Astral" se presentará a las 13:00 horas.

La agenda también incluye "Bajosuelo" los días 7 y 8 a las 19:00 horas, el ritual sonoro "Hibridaciones" el 9 de mayo a las 20:00 horas, y la obra "Cartografías de un cuerpo migrante" el 13 y 14 a las 20:00 horas.

El Teatro Jaime Torres Bodet cerrará el mes con Sanampay "La Despedida" el 22 de mayo a las 19:00 horas.

Eventos de junio y julio con espectáculos, ópera y danza en el Foro LARVA

Junio traerá propuestas innovadoras al Foro LARVA, comenzando con "Las Fabulosas Loma’s Girls" los días 5, 6, 12 y 13 a las 20:00 horas.

También se presentará "Los 5 días fuera del tiempo" el 18 de junio a las 19:00 horas, seguido por el "Pop Sinfónico" el 20 de junio a las 20:00 horas. La danza contemporánea llegará con "Tempestad" los días 26 y 27 de junio a las 20:00 horas.

Para el público infantil, el Teatro Jaime Torres Bodet presentará "Al son bebé" el 21 de junio a las 13:00 horas.

Julio cerrará la temporada con espectáculos destacados como "NoAbrir.exe" los días 2 y 3 a las 20:00 horas y "R.A.M" del 9 al 11 de julio en el mismo horario.

También se presentará la ópera "La Cenicienta" los días 17 y 18 a las 19:00 horas, seguida del concierto "Mozart y Brahms" el 24 de julio a las 19:30 horas.

Finalmente, la Orquesta Beethoven de Jalisco clausurará el programa el 31 de julio a las 19:30 horas.

Las autoridades advierten que la programación puede presentar cambios, por lo que recomiendan consultar las redes sociales de Cultura Guadalajara para confirmar horarios y disponibilidad de boletos.

El origen de la iniciativa: ¿Por qué Guadalajara impulsa este modelo cultural ahora?

La Dirección de Cultura municipal impulsa este programa como respuesta a la necesidad de fortalecer la economía creativa local y ampliar el acceso al arte en la ciudad.

Eventos previos, como el Festival LATE y el programa "Late con el Circo", demostraron el interés de la ciudadanía por este tipo de propuestas culturales.

Al destinar el 85 por ciento de la taquilla a los creadores, el Gobierno adopta un modelo de economía que busca convertir el arte y la cultura en un motor de desarrollo económico y social.

Dónde comprar boletos para Guadalajara LATE 2026 y sedes del evento

Los interesados pueden adquirir sus boletos a través de las plataformas digitales de Cultura Guadalajara o directamente en las taquillas del Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet.

Con una cartelera diversa, accesible y enfocada en el talento local, Guadalajara LATE 2026 se consolida como una apuesta clave para impulsar la cultura, fortalecer a la comunidad artística y ofrecer experiencias escénicas de calidad a lo largo de varios meses en la ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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