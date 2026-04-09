La temporada de calor está golpeando con una fuerza inusitada a todos los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Sin embargo, el sofoco extremo que sientes al caminar por ciertas calles no es solo culpa del clima general, sino de un fenómeno térmico silencioso, muy localizado y provocado por el desarrollo de la urbe.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene una onda de calor severa sobre el territorio mexicano. Pero a nivel local, la falta de árboles y el exceso de concreto están cocinando literalmente a la ciudad, elevando los termómetros .

Las llamadas islas de calor son áreas urbanas densamente construidas que absorben, retienen y emiten la radiación solar con mucha mayor intensidad que su entorno . Esto provoca que estas zonas específicas sean significativamente más calientes que las áreas rurales o boscosas que las rodean, creando microclimas asfixiantes para quienes viven o trabajan ahí.

La diferencia térmica que generan estas inmensas planchas de asfalto no es un tema menor para los tapatíos que transitan a pie. En una metrópoli, la temperatura media anual del aire puede elevarse entre 1 y 12 °C adicionales, única y exclusivamente debido a este sofocante efecto urbano.

El origen del fuego urbano: ¿Por qué arde la ciudad?

Hermes Ulises Ramírez Sánchez, destacado profesor e investigador del CUCEI, advierte que estas anomalías térmicas no son obra de la naturaleza ni un castigo del clima. Son propiciadas directamente por la intensa actividad humana, el constante flujo vehicular y la mala planeación en el desarrollo inmobiliario de las últimas décadas.

El especialista pone un ejemplo muy claro para que cualquier ciudadano entienda esta disparidad térmica. Si te paras en el cruce de Avenida Juárez y 16 de Septiembre, rodeado de asfalto, tráfico y comercios que generan energía, sentirás un infierno comparado con la frescura natural que ofrece el bosque Los Colomos.

Un estudio reciente titulado "Actualización de Caracterización y Diagnóstico de Arbolado Urbano y Áreas Verdes", elaborado por especialistas para el Imeplan, reveló un dato verdaderamente alarmante. El 30.95% de las zonas donde se presentan estas islas térmicas en la ciudad superan la hectárea de extensión, abarcando colonias enteras .

Este calentamiento focalizado no solo te hace sudar más durante tus trayectos diarios hacia el trabajo o la escuela. Incrementa drásticamente la demanda de energía eléctrica en los hogares por el uso de ventiladores, empeora la contaminación del aire y dispara las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel municipal.

Zonas críticas y riesgos invisibles para tu salud

Las extensas planchas de concreto en el centro tapatío, la zona de Tesistán, la Base Aérea en Zapopan y áreas densas de Tlajomulco son considerados puntos críticos . En estos lugares, el calor queda atrapado durante el día en los edificios y no logra disiparse ni siquiera durante la madrugada.

El efecto prolongado de estas islas térmicas va mucho más allá de la simple incomodidad al caminar bajo el sol. Puede detonar un aumento preocupante en las enfermedades respiratorias, provocar severos golpes de calor e incluso incrementar la tasa de mortalidad en sectores vulnerables como niños pequeños y adultos mayores.

Además de los impactos directos en el cuerpo humano, las altas temperaturas sostenidas en estas áreas urbanas afectan negativamente la calidad del agua disponible. Este es un recurso vital que ya sufre de escasez y un grave estrés hídrico durante la actual temporada de estiaje que atraviesa el estado de Jalisco.

Tips rápidos para sobrevivir a las islas de calor

Para mitigar el impacto en tu hogar y proteger a tu familia de las altas temperaturas, aplica estas medidas urgentes:

1. Bebe agua natural aunque no tengas sed y usa ropa holgada de colores claros.

2. Planta vegetación en tu azotea, balcón o fachada para generar sombra natural.

3. No transites por zonas sin árboles o planchas de concreto entre las 12:00 y las 17:00 horas.

4. Optimiza el uso de ventiladores y mantén tu casa ventilada abriendo ventanas por las noches.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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