La mañana de este jueves 19 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como en Las Pintas con 103 puntos IMECA y Santa Fe con 95 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 19 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Las Pintas con 103 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 53 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 19 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 0 Buena Atemajac 53 Buena Country 68 Buena Oblatos 64 Buena Centro 59 Buena Tlaquepaque 78 Buena Loma Dorada 0 Buena Águilas 67 Aceptable Miravalle 90 Mala Santa Anita 0 Buena Santa Fe 95 Mala Las Pintas 103 Mala Vallarta 0 Buena

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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