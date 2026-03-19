Un accidente registrado la mañana de este jueves 19 de marzo provocó el cierre de carriles y afectaciones al transporte público en Periférico Sur, cerca de la avenida López Mateos, a la altura de las colonias El Mante y Agrícola, en el municipio de Zapopan.

¿Dónde fue el accidente de Periférico Sur? Así son afectados los carriles de la vialidad

De acuerdo con información oficial, el percance ocurrió sobre el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, en su cruce con la calle Azalia, en la colonia Agrícola. Un tráiler que transportaba basura perdió el control y se impactó contra la estructura del puente peatonal de la estación Agrícola del sistema Mi MacroPeriférico.

El choque generó daños estructurales considerables en la rampa peatonal de la estación, además de la volcadura del vehículo de carga. Como consecuencia, quedó obstruido el tercer carril de Periférico Sur, así como el carril confinado del transporte público en el sentido de Mariano Otero hacia López Mateos.

Un tráiler que transportaba basura perdió el control y se impactó contra la estructura del puente peatonal de la estación Agrícola de Mi MacroPeriférico. ESPECIAL

En sentido contrario, de López Mateos hacia Mariano Otero, los carriles centrales permanecen totalmente cerrados, permitiendo únicamente la circulación por los laterales. Además, se reportó el cierre total para quienes se dirigen de avenida Colón hacia López Mateos.

Más adelante, en el corte de las 09:00 de la mañana, el director vial metropolitano de la Policía Vial, Jesús Israel Boruel Neri, indicó cuáles son los carriles cerrados a la circulación.

"Al momento, con las maniobras que se han logrado hacer, tenemos libres dos carriles centrales y dos laterales de Periférico si viene circulando de Guadalupe hacia López Mateos. En sentido inverso, s i se viene de Colón hacia López Mateos, únicamente tenemos dos carriles laterales habilitados y dos carriles centrales cerrados".

Las autoridades indicaron que el accidente se originó luego de que el conductor del tráiler se quedara dormido al volante, sumado al peso de la carga mientras circulaba en una curva. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportan personas lesionadas.

Elementos permanecen en la zona para coordinar la circulación y apoyar en las maniobras para retirar la unidad siniestrada, mientras continúan las restricciones viales.

La Secretaría de Transporte informó que, debido a la obstrucción en la estación Agrícola, las rutas de Mi Macroperiférico operan con cambios temporales. ESPECIAL

Cambios en rutas del transporte público por accidente en Periférico Sur

Por su parte, la Secretaría de Transporte informó que, debido a la obstrucción en la estación Agrícola, las rutas de Mi Macroperiférico operan con cambios temporales. Los ajustes son:

T01 circulará de Barranca de Huentitán a Chapalita Inn

T01, T03 y C03 de Carretera a Chapala a Tren Sur.

De Chapalita Inn a Terminal Sur de Autobuses se suspende temporalmente el servicio.

Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado, ya que la circulación en la zona continúa afectada.

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