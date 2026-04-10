El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 10 de abril mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle, con 82 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 10 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita, con 27 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire enMiravalle, con 82 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 27 Buena Atemajac 32 Buena Country 47 Buena Oblatos 36 Buena Centro 41 Buena Tlaquepaque 63 Mala Loma Dorada 46 Buena Águilas 35 Buena Santa Anita 38 Buena Las Pintas 89 Mala Vallarta 14 Buena Miravalle 82 Mala Santa Fe 61 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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