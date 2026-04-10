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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 10 de abril

La mañana de este viernes 10 de abril se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este viernes 10 de abril, SEMADET registra mala calidad de aire en Las Pintas con 89 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este viernes 10 de abril, SEMADET registra mala calidad de aire en Las Pintas con 89 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 10 de abril mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle, con 82 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 10 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita, con 27 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire enMiravalle, con 82 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Santa Margarita 27 Buena
Atemajac 32 Buena
Country 47 Buena
Oblatos 36 Buena
Centro 41 Buena
Tlaquepaque 63 Mala
Loma Dorada 46 Buena
Águilas 35 Buena
Santa Anita 38 Buena
Las Pintas 89 Mala
Vallarta 14 Buena
Miravalle 82 Mala
Santa Fe 61 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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