La tarde de este jueves, un percance automovilístico en que se vio involucrada una unidad del transporte público cobró la vida de dos personas en el municipio de El Salto.

Los hechos sucedieron alrededor de las 14:00 horas sobre la Carretera a El Salto, en la colonia Parques del Castillo, a la altura de la empresa Hella Automotive.

Los hechos sucedieron cuando un camión de la ruta T13-A/C02 con número económico U-004 y placas 728320G se impactó de lleno contra una unidad piloto que iba detrás de un camión de carga, dejando la camioneta entre el camión y el tráiler.

Debido al hecho, los tripulantes de este vehículo quedaron totalmente prensados dentro de la cabina, dejándolos sin vida al instante.

Debido al hecho, los tripulantes de este vehículo quedaron totalmente prensados dentro de la cabina, dejándolos sin vida al instante. CORTESÍA / Policía de El Salto

Ante lo sucedido, el conductor de la unidad de transporte público se dio a la huida, abandonando la unidad y a las víctimas en el sitio, y hasta el momento no hay información de su paradero.

Según lo referido por testigos a las autoridades, los vehículos se hallaban en un alto esperando la luz verde cuando el camión se impactó de lleno contra la unidad piloto, que de acuerdo con la NOM-012-SCT-2-2008 fungen como acompañantes y guías de logística cuando se trasladan unidades de carga, a fin de avisar al resto de los conductores sobre las cargas y que prevean sus maniobras de forma segura ante su paso.

El percance ocasionó gran carga vehicular en la zona. En el lugar se brinda atención por parte de personal de Protección Civil y Bomberos, Vialidad y Servicios Médicos Municipales, quienes realizan las labores correspondientes.

"Se exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones al circular por la zona, ya que se mantiene presencia de cuerpos de emergencia brindando atención en el lugar", informaron las autoridades municipales de El Salto.

Los cuerpos de los trabajadores serán llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que sean reconocidos oficialmente por sus familiares y mientras se les practica la autopsia de ley.

También reportan un choque en Zapopan

Otro percance que involucró a dos unidades del transporte público ocurrió sobre la avenida Juan Gil Preciado y Primera Oriente, en la colonia Nuevo México, donde se suscitó una pequeña carambola entre dos unidades que a su vez impactaron a una camioneta, dejando como resultado a 21 personas lesionadas.

Se suscitó una pequeña carambola entre dos unidades que a su vez impactaron a una camioneta, dejando como resultado a 21 personas lesionadas. PC y Bomberos de Zapopan

De ellas, solo un pasajero fue considerado en estado regular, y uno más en estado grave, quien fue trasladado por paramédicos de la Cruz Verde a un puesto de socorro para su mejor atención médica. Al momento se desconoce la situación legal de los conductores en este hecho.

MF