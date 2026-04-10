Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en El Salto para este viernes 10 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta