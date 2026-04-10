Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Chapala para este viernes 10 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

