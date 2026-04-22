El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 21 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe con 75 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 22 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Atemajac con 38 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Fe con 75 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 38 Buena Country 58 Buena Oblatos 51 Aceptable Centro 60 Aceptable Tlaquepaque 41 Aceptable Loma Dorada 60 Aceptable Águilas 46 Buena Las Pintas 85 Aceptable Vallarta 64 Aceptable Miravalle 63 Aceptable Santa Fe 75 Aceptable Santa Margarita 40 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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