Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 22 de abril determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

