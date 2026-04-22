Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 22 de abril determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá