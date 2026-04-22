Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 22 de abril informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

