Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 22 de abril informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa