Un incendio registrado en una vivienda de la comunidad del municipio de Atengo dejó como saldo la muerte de dos menores de edad.

Los hechos fueron reportados en la comunidad de Soyatlán del Oro esta tarde.

De acuerdo con autoridades de aquel municipio, el reporte ciudadano alertó sobre una finca en llamas ubicada en la calle Francisco Villa.

Al arribo de elementos de Protección Civil del municipio, la vivienda se encontraba completamente consumida por el fuego.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de una niña de 6 años y un niño de 4 años, quienes presentaban señales de calcinamiento debido al siniestro ocurrido. Además, un adulto resultó con quemaduras y requirió atención médica, según reportó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El incendio también provocó daños en al menos tres viviendas aledañas, lo que obligó a los cuerpos de emergencia a realizar maniobras para evitar su propagación a otras fincas.

La Fiscalía de Jalisco informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido con los menores y se indicó que las autoridades municipales fungieron como primeros respondientes y confirmaron el deceso de los menores.

De la misma forma, se solicitó la intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la realización de los peritajes correspondientes y llevar los cuerpos de los menores a la morgue metropolitana.