Jalisco apuesta por energías limpias

En febrero pasado, la Secretaría de Energía del Gobierno federal lanzó la segunda convocatoria de proyectos energéticos mixtos, con el objetivo de incrementar la producción eléctrica nacional. Y Jalisco se perfila como una de las entidades con el mayor potencial para atraer inversiones en generación de energías limpias.

Durante la primera convocatoria se concretaron acuerdos con la iniciativa privada para el desarrollo de 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica. En conjunto, suman una inversión de cuatro mil 752 millones de dólares.

En la segunda convocatoria, el reto es significativo. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, el estado requiere añadir más megawatts, con inversiones adicionales por cuatro mil millones de dólares, según informó su titular, Manuel Herrera.

Destacó que la respuesta del sector privado ha sido favorable. Subrayó que la inversión total podría incrementarse de manera considerable, dependiendo de las tecnologías seleccionadas y de la infraestructura necesaria para su implementación, lo que abriría la puerta a una derrama económica mayor.

Desde la academia, especialistas coinciden en el impacto positivo de estos proyectos. Antonio Ruiz Porras, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que el esquema mixto de inversión —que combina recursos públicos y privados— permitirá no sólo ampliar la capacidad energética, sino también detonar un crecimiento económico. A su juicio, Jalisco podría dejar de ser deficitario en energía para convertirse en uno con superávit en los próximos años.

Actualmente, Jalisco enfrenta un rezago importante en materia eléctrica. Autoridades estatales reconocen un déficit que limita tanto la atracción de inversiones industriales como el cumplimiento de metas de energías limpias.

Luz Alicia Jiménez Portugal, académica de la Universidad de Guadalajara, señaló que el déficit energético de Jalisco oscila entre 60% y 70 por ciento.

A esta situación se suma la insuficiencia de la infraestructura de transmisión en la Región Occidente. Datos del Centro Nacional de Control de Energía indican que la demanda puede alcanzar hasta nueve mil megawatts en momentos de mayor consumo, mientras que la generación local apenas se sitúa entre tres mil y cinco mil megawatts. Esta brecha obliga a Jalisco a depender de la electricidad proveniente de otras regiones del país.

Para atender esta problemática, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también proyecta la construcción de una planta de ciclo combinado en Jalisco. La instalación tendrá una capacidad inicial de 500 megawatts, con posibilidad de ampliarse hasta mil en una segunda etapa. Este proyecto, con una inversión estimada de 571 millones de dólares, busca fortalecer el suministro eléctrico en la Zona Metropolitana de Guadalajara y atender la creciente demanda derivada del desarrollo industrial y urbano.

Para este año, el Gobierno federal contempla recursos destinados a la construcción de tres nuevas líneas de transmisión en Guadalajara. Estas obras permitirán transportar la energía generada hacia subestaciones estratégicas, desde donde se distribuirá a hogares, comercios e industrias.

Con estos proyectos en marcha, Jalisco apuesta para consolidarse como un nodo clave en la transición energética del país, reducir su dependencia eléctrica y avanzar hacia un modelo más sustentable y competitivo.

Una mujer realiza labores de limpieza en paneles solares instalados en una azotea para optimizar su eficiencia energética. EL INFORMADOR/A. Navarro

Alta radiación solar impulsa el liderazgo energético de Jalisco

Jalisco se mantiene como líder nacional en generación distribuida, al registrar una capacidad instalada de 666 megawatts y más de 90 mil solicitudes de interconexión. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), esta cifra representa una ventaja cercana a 44% respecto a Entidades como Nuevo León, lo que consolida al estado en la primera posición del país en este modelo energético.

El titular de la dependencia, Manuel Herrera, atribuyó este desempeño a las condiciones naturales del estado, particularmente a su nivel de radiación solar. Señaló que este factor ha sido determinante para impulsar la adopción de sistemas de generación distribuida, principalmente mediante paneles solares instalados en hogares y empresas.

“Jalisco tiene una de las radiaciones solares más eficientes del mundo, es por eso que somos primer lugar nacional en generación distribuida”, afirmó el funcionario.

La generación distribuida es un modelo en el que los usuarios producen su propia electricidad a través de tecnologías como los paneles solares, los cuales se conectan a la red eléctrica. Este esquema permite aprovechar la luz del sol para generar energía, lo que contribuye a diversificar las fuentes de abastecimiento y a fortalecer la infraestructura energética local.

En el caso de Jalisco, la energía solar se ha convertido en una de las principales vías para la producción eléctrica. La alta radiación solar en el estado ha favorecido el crecimiento sostenido de este tipo de sistemas, lo que se refleja en el número de solicitudes de interconexión registradas y en la capacidad instalada alcanzada hasta ahora.

Además de la generación distribuida, el estado contempla otros proyectos para ampliar su capacidad energética. Entre ellos se encuentra la construcción de una planta de ciclo combinado a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual permitirá generar hasta 500 megawatts en su primera etapa y duplicar esta capacidad en una segunda fase.

Manuel Herrera indicó que, aunque existen otros proyectos en evaluación, la estrategia energética del estado mantiene un enfoque predominante en fuentes renovables, particularmente en la energía solar. No obstante, también se consideran alternativas como la geotermia, la energía eólica y las hidroeléctricas.

“En renovables (hay) principalmente energía solar, aunque hay proyectos de geotermia y proyectos de eólicos, hidroeléctricas, pero el 90% son proyectos de generación solar”, explicó.

A nivel nacional, la Secretaría de Energía (Sener) ha impulsado convocatorias para el desarrollo de proyectos energéticos mixtos con el objetivo de incrementar la capacidad de generación eléctrica. En la primera convocatoria se concretaron acuerdos con el sector privado para el desarrollo de 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica, que en conjunto suman 3 mil 320 megawatts de generación y mil 488 megawatts en almacenamiento. Estas iniciativas representan una inversión de 4 mil 752 millones de dólares.

En tanto, la segunda convocatoria plantea como meta incorporar 7 mil 500 megawatts adicionales de capacidad de generación eléctrica hacia el año 2030. Estas acciones buscan fortalecer el sistema energético nacional y responder a la creciente demanda de electricidad.

En este contexto, Jalisco se mantiene como un referente en generación distribuida, impulsado por sus condiciones naturales y por la adopción de tecnologías solares que continúan expandiéndose en el estado.

La demanda eléctrica de la Región Occidente puede alcanzar hasta nueve mil megawatts en momentos de mayor consumo, pero que la generación local apenas se sitúa entre tres mil y cinco mil megawatts. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Destacan fortalezas en tema de energía

Antonio Ruiz Porras, académico de la UdeG.

Alicia Jiménez Portugal, académica de la UdeG

El Gobierno federal publicó la segunda convocatoria de proyectos mixtos energéticos, con miras a incrementar la producción eléctrica hacia 2030, y Jalisco se perfila como una de las Entidades con potencial para captar estas inversiones.

Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que los proyectos se desarrollarán bajo esquemas de inversión mixta, con participación pública y privada. Consideró que esto permitiría revertir el déficit energético estatal.

“Serían una oportunidad importante para Jalisco para que dejara de ser un estado deficitario de energía y pasara a ser un estado superavitario. Son más de 2,500 millones de dólares los que podrían ingresar al estado en los próximos 4 años”, afirmó.

Autoridades estatales reconocen que existe un déficit de energía eléctrica y limitaciones presupuestales que frenan inversiones.

Por su parte, Luz Alicia Jiménez Portugal, también académica de la UdeG, estimó que el déficit oscila entre 60 y 70%.

“2 mil MW van a dar una gran oportunidad para la expansión comercial, aunque probablemente apenas se va a cubrir la demanda actual”, señaló.

Buscan reducir dependencia y atraer inversiones