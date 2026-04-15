Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 15 de abril determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México