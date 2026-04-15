Miércoles, 15 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 15 de abril determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones