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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 31 de marzo

La mañana de este martes 31 de marzo se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este martes 31 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Santa Fe, 73 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este martes 31 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Santa Fe, 73 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 29 de marzo mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe, 73 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 31 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Santa Anita con 73 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Loma Dorada con 32 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 31 de marzo: 

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Santa Margarita 28 Buena
Atemajac 33 Buena
Country 54 Aceptable
Oblatos 34 Buena
Centro 37 Buena
Tlaquepaque 47 Buena
Loma Dorada 32 Buena
Águilas 37 Buena
Santa Anita 49 Buena
Santa Fe 73 Aceptable
Las Pintas 58 Aceptable
Vallarta 35 Buena
Miravalle 55 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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