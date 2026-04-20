La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes sobre la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, donde fueron aseguradas armas y diversas sustancias ilícitas.

"Como resultado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al realizar recorridos de vigilancia sobre un camino de terracería del poblado La Trinidad, elementos de la Guardia Nacional (GN) observaron en el exterior de un predio a una persona armada y vestida con ropa táctica, quien huyó al notar la presencia de las autoridades", dijo la FGR a través de un comunicado.

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, inició una carpeta de investigación y solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y la GN.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas largas de diferentes calibres, cargadores, dos mil 683 cartuchos de distintos calibres, diversas sustancias, artefactos explosivos, un vehículo y nueve chalecos tácticos.

El predio y lo asegurado fueron puestos a disposición del MPF, el cual continúa con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud y lo que resulte.

MF