Este lunes la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó el arranque de los trabajos de renovación de fachadas en el Centro Histórico , los cuales se llevarán a cabo en coordinación entre el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara (CCMG) y la empresa Comex.

Inversión millonaria para renovar el Centro Histórico

Esta intervención, dijo el Ayuntamiento de Guadalajara, beneficiará a 100 fincas ubicadas en la zona de Las Nueve Esquinas y el Andador Coronilla y en la que se invertirá 4.3 millones de pesos. La misma, dijo, se impulsa con el objetivo de mejorar la imagen urbana y preservar el valor patrimonial de los inmuebles ubicados en el primer cuadro.

Trabajo conjunto entre Gobierno, Iniciativa Privada y ciudadanía

Durante el arranque, Verónica Delgadillo destacó la importancia del trabajo conjunto entre sociedad, Iniciativa Privada y Gobierno para transformar y cuidar los espacios públicos.

"Estamos aquí desde la Iniciativa Privada, vecinas, vecinos, organizaciones de colaboración y trabajamos en equipo por cuidar nuestras fachadas, el espacio público para que esté limpio, yo estoy convencida que no sólo hacemos comunidad sino también nos comprometemos para que nada malo pase ahí", expresó la Alcaldesa.

CORTESÍA / GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

En su intervención, el presidente del Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara, Raúl Bustamante, destacó la importancia de la corresponsabilidad social en la construcción de la ciudad. "Tenemos que ser corresponsables, tenemos que hacer equipo, solos no se puede, una familia funciona porque se hace equipo, todos ponen algo para que esa familia funcione, nuestra ciudad, nuestro país necesita esa corresponsabilidad", dijo.

Distribución de trabajos y participación de Comex

En esta estrategia, explicó la Alcaldía en el comunicado, el Gobierno municipal a través del Consejo de Colaboración se encargará de reparar las fachadas y resanar los muros, mientras que Comex será responsable de sellar y pintar los muros.

El director Divisional Occidente Bajío de PPG de Comex, Marco Antonio Castilleja Altamirano, destacó el impacto social del color como herramienta de transformación de los espacios públicos: "Nos ayuda a cambiar realidades, que nos ayuda a mejorar espacios y, obviamente, a generar beneficios para las personas de las diferentes comunidades", señaló.

El Gobierno municipal a través del Consejo de Colaboración se encargará de reparar las fachadas y resanar los muros. CORTESÍA / GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

En la zona de Las 9 Esquinas se realizará una inversión de 2.7 millones de pesos, mientras que en el Andador Coronilla será de 1.6 millones; en ambos espacios se repararán las superficies en fachadas, resane de muros, así como el forjado de boquillas y molduras, además de la aplicación de sellador y pintura vinílica, contribuyendo a la renovación estética y protección de los inmuebles.

Supervisión patrimonial y estrategia de revitalización

Las acciones se realizarán en coordinación con la Superintendencia del Centro Histórico, encargada de la socialización del proyecto con vecinos y comerciantes, así como con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable de supervisar y autorizar las intervenciones para garantizar el respeto al valor patrimonial de los inmuebles.

Este proyecto forma parte de una estrategia integral de revitalización del Centro Histórico, que busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también impulsar la actividad económica, turística y cultural mediante la conservación del patrimonio arquitectónico de Guadalajara, finalizó la alcaldía en el comunicado.

¿En dónde se ubica Las 9 Esquinas?

La Plaza de Las 9 Esquinas se encuentra en la Zona Centro, 44100, en Guadalajara, Jalisco.

EE