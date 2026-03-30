El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 29 de marzo mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe, 57 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 30 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Santa Anita con 69 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 41 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 30 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 35 Bueno Atemajac 33 Bueno Country 40 Bueno Oblatos 37 Bueno Centro 38 Bueno Tlaquepaque 43 Bueno Loma Dorada 51 Aceptable Águilas 38 Aceptable Santa Anita 41 Aceptable Santa Fe 57 Aceptable Las Pintas 46 Aceptable Vallarta 44 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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