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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 20 de abril

La mañana de este lunes 20 de abril se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este lunes 20 de abril se registra calidad del aire aceptable en la zona centro de Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este lunes 20 de abril se registra calidad del aire aceptable en la zona centro de Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 21 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle con 64 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 21 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Country con 18 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Miravalle con 64 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 46 Buena
Country 18 Buena
Oblatos 54 Aceptable
Centro 50 Aceptable
Tlaquepaque 51 Aceptable 
Loma Dorada 55 Aceptable 
Águilas 50 Buena
Las Pintas 30 Buena
Vallarta 43 Buena
Miravalle 64 Aceptable 
Santa Fe 62 Buena
Santa Margarita 46 Buena 

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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