El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 20 de abril el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:

Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles).

Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles).

Disponibilidad baja (más de 21 días).

El SAT publicó en sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 87 % de sus oficinas .

Disponibilidad alta en Jalisco

Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, pero otras, por desgracia, tienen escasas citas .

Alta disponibilidad en oficinas del SAT en Jalisco

ADSC Jalisco "1" Guadalajara

MST Autlán de Navarro

MST Ciudad Guzmán

MST Lagos de Moreno

MST Puerto Vallarta

Media disponibilidad

ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur

ADSC Jalisco "3" Zapopan

MST Ocotlán

Baja disponibilidad

MST Tepatitlán

Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX

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Recordatorios del SAT

Todos los trámites en el SAT son gratuitos. Si te venden una cita o algún trámite, envía tu denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx

Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial

Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:

Portal en sat.gob.mx

SAT ID

Oficina Virtual

Chat uno a uno

OrientaSAT

SAT Móvil o Factura SAT Móvil

Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.

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