El Gobierno de Jalisco anunció este lunes la puesta en marcha de un plan emergente para la rehabilitación y modernización de escaleras eléctricas y elevadores en los sistemas del transporte público operados por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con una inversión de 100 millones de pesos a ejecutarse en un plazo de 100 días.

La estrategia, dijo Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, contempla intervenir equipos clave para mejorar la accesibilidad y funcionalidad en las estaciones del Tren Ligero y el Peribús, con el objetivo de alcanzar un 95% de operatividad permanente, y a fin de que las reparaciones mayores tarden menos en ser solventadas.

Se pondrá en marcha un plan emergente de mantenimiento y modernización

Lemus informó que se pondrá en marcha un plan emergente de mantenimiento y modernización de elevadores y escaleras eléctricas de Siteur, con una inversión histórica de cien millones de pesos en tan solo cien días.

"El compromiso es que el 95% de los equipos esté funcionando, tal y como nos comprometimos con la Federación de Estudiantes Universitarios", afirmó el gobernador.

Como parte de este plan, explicó por su parte Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, se intervendrán 354 equipos de movilidad vertical, de los cuales 207 corresponden a elevadores y 147 a escaleras eléctricas.

Las acciones estarán enfocadas en atender fallas críticas, modernizar infraestructura estratégica y establecer un esquema de mantenimiento preventivo que permita reducir el deterioro acelerado derivado del uso intensivo.

La meta es avanzar hacia un sistema que opere en total accesibilidad y lograr que cada estación funcione mejor para quienes la usan todos los días.

“Este plan emergente representa una intervención sin precedentes; nuestra infraestructura trabaja hoy bajo una presión enorme: una escalera del sistema se desgasta en un mes, lo que una comercial en un año”, mencionó Lemus.

Se atenderá primero el mantenimiento de elevadores

"Por eso atenderemos primero los elevadores fuera de servicio, en especial en Mi Macro Periférico (Peribús) y las escaleras con desgaste crítico en Línea Tres (del Tren Ligero)", señaló.

El director explicó que el proyecto contempla además la compra anticipada de refacciones, la intervención simultánea en distintos frentes mediante cuadrillas especializadas y "la transición hacia un modelo de mantenimiento preventivo", al que se destinará cerca del 60% del presupuesto, a fin de que ninguna "reparación mayor" exceda los 100 días, con el fin de garantizar tiempos de respuesta más eficientes para las personas usuarias.

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¿Y qué significa esto para la gente? Que una persona adulta mayor, por ejemplo, podrá trasladarse con mucho más seguridad, que una mamá o un papá con carriola podrá hacer su recorrido con mucho mayor facilidad.

"Este plan forma parte de la ruta para modernizar la movilidad en Jalisco y construir un transporte público más accesible, más confiable y más útil para la vida diaria de las familias", dijo por su parte el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Lemus hace llamado a la ciudadanía para cuidar la infraestructura

El gobernador también hizo el llamado a la ciudadanía a la corresponsabilidad en cuanto al cuidado de la infraestructura, como parte de una estrategia integral para consolidar un sistema de transporte más eficiente y duradero en la entidad, pues dijo que respetar los espacios y tratarlos con cuidado es clave para que mantengan su funcionamiento. Por eso también necesitamos ir en equipo con la ciudadanía.

Cuidar esta infraestructura ayuda a mantenerla en operación y a que siga sirviendo a miles de personas todos los días. "Así consolidamos un transporte público 'al estilo Jalisco', poniendo a las personas siempre al centro de nuestras decisiones", finalizó Lemus Navarro mediante un video compartido en sus redes sociales oficiales.

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AS