Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 26 de marzo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Viernes 27 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque