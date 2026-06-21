Un reporte a los números de emergencia que alertaba a las autoridades sobre presuntos restos humanos debajo de un puente en Guadalajara movilizó a las unidades de emergencia a los límites de las colonias Morelos y 8 de Julio.

El llamado refería que en el cruce de las avenidas 8 de Julio y Lázaro Cárdenas había un cráneo humano, por lo que rápidamente se dirigieron al punto elementos de la comisaría tapatía, corroborando lo alertado.

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Una vez en el punto los oficiales resguardaron el sitio para los primeros análisis, confirmando preliminarmente que se trataba de un cráneo real. Sin embargo, refirió la corporación, por las características del mismo no se descarta que pudiera tratarse de material utilizado por estudiantes de medicina o personal del hospital que se encuentra a algunos metros del cruce.

IJCF se encargará del levantamiento del cráneo

Para ello fue entonces que se solicitó la presencia del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a fin de que se encargue del levantamiento del mismo y posteriormente se le apliquen los análisis correspondientes para descartar la información ya referida, o en su caso, iniciar con las averiguaciones correspondientes.

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