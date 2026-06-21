Guadalajara destaca disminución en robos y homicidios en los primeros cinco meses del año

A partir de las estadísticas de la Comisaría de Guadalajara este domingo el ayuntamiento tapatío resaltó que, durante los primeros cinco meses de 2026, en Guadalajara se redujo un 16% los delitos de alto impacto, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entre los delitos que más disminución tuvieron, afirmó el Ayuntamiento, fue el robo a cuentahabientes, el cual tuvo una baja del 86%, así como el robo a persona que tuvo una reducción del 34%. El robo a negocio disminuyó 29%, el robo de autopartes tuvo una baja del 19% y el homicidio doloso disminuyó 17%.

Por otra parte, destacó que en lo que va de la administración, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara registró la detención de 17 mil 842 personas por faltas administrativas y diversos delitos.

Y de acuerdo con información del C5 Tapatío, del 1 de octubre de 2024 al 30 de mayo de 2026, en Guadalajara se detuvieron a 13 mil 741 personas por faltas administrativas, 3 mil 376 por delitos del fuero común y 725 por delitos del fuero federal.

También se aseguraron 651 mil 262 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana, 18 mil 247 gramos de aparente droga sintética, 1,182 pastillas, 615 armas de fuego, y se recuperaron 1 mil 382 vehículos y 661 motocicletas.

"Con la proximidad como eje principal de esta administración, con nuestra Dirección de Vinculación Ciudadana, de Prevención Social y Atención a Víctimas beneficiamos a 41 mil 49 personas de 421 colonias con las reuniones vecinales del programa de Comunidad Segura, con el que fortalecemos la seguridad ciudadana en las colonias de la Ciudad que te Cuida, mediante la articulación y participación activa de la ciudadanía con la Comisaría de Seguridad Ciudadana para la prevención social de la violencia y la delincuencia", señaló la alcaldía en el comunicado.

La Comisaría resaltó que uno de los objetivos en materia de prevención es la promoción de una vida libre de violencia en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a través de acciones que fomentan su participación activa, la identificación de factores de riesgo de violencia y delincuencia.

"Además de incentivar la corresponsabilidad de diversos actores en la promoción y protección de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud en el entorno escolar. Con este programa de Prevención Estudiantil, tuvimos un alcance de 221 mil 962 personas de 610 escuelas", señaló.

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Las víctimas son prioridad en el municipio

El Ayuntamiento tapatío resaltó también la labor en la atención de las víctimas de delito. En este sentido, dijo, la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas (UIPAV), ha atendido a 4 mil 108 personas con crisis emocional o situaciones de riesgo suicida.

Mientras que, en el Centro integral de Atención Ciudadana atendimos a 43 mil 173 personas con programas socio productivos, artísticos, psicológicos, talleres de capacitación para el trabajo, foros informativos, actividades educativas, lúdicas, culturales y deportivas.

Y beneficiamos a 22 mil 543 personas con el programa Mujer Segura, con el que se ofrecen herramientas que permitan desarrollar en las mujeres conocimientos, habilidades y destrezas con la finalidad de reaccionar ante una situación de riesgo y sensibilizarlas sobre la importancia de identificar los tipos de violencia para salvaguardar su integridad física y psicológica.

Por último, dijo, sabiendo que las empresas sostienen la economía de Guadalajara llevamos programas preventivos a 24 mil 567 personas de 340 compañías, con los que hemos conformado 54 chats de comunicación.

Las cifras

Detenidos por:

Falta administrativa: 13 mil 741

Delitos del fuero común: 3 mil 376

Delitos del fuero federal: 725

Total: 17 mil 842

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