Guadalajara: Estas son las zonas que corren peligro de inundación en medio del Mundial 2026

La llegada del Mundial 2026 a Jalisco trae consigo un reto mayúsculo para los asistentes, ya que la temporada de lluvias coincidirá con los encuentros deportivos. Ante este escenario, expertos de la Universidad de Guadalajara advierten sobre la existencia de 600 zonas con riesgo de inundaciones en la ciudad y sus alrededores . Los especialistas señalan que la movilidad de los aficionados iniciará horas antes de cada partido, un factor de alto riesgo al exponer a miles de personas a fenómenos meteorológicos intensos en trayectos hacia recintos como el Estadio AKRON.

El mapa de riesgo y la postura de la Universidad de Guadalajara

Los investigadores han documentado un incremento en los puntos de anegación en la metrópoli, destacando áreas críticas en avenidas principales y cruces de gran afluencia. El análisis subraya que el desarrollo urbano desmedido y la falta de infraestructura adecuada han agravado el problema . Los asistentes al torneo de la FIFA deberán extremar precauciones en zonas como los pasos a desnivel y las colonias aledañas a los cauces naturales, donde el agua alcanza niveles peligrosos en cuestión de minutos, exigiendo máxima alerta.

Especialistas coincidieron en que las zonas cercanas al AKRON, Periférico, Avenida Vallarta y el corredor del Bajío representan áreas críticas por su historial de encharcamientos e inundaciones .

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Para contrarrestar este panorama, diversos ayuntamientos de la Zona Metropolitana comenzaron trabajos anticipados de limpieza y mantenimiento en puntos prioritarios desde enero de este 2026 . El objetivo es reducir los riesgos para la población y los visitantes, minimizando las afectaciones en áreas urbanas expuestas a tormentas severas. Las labores incluyen el retiro de basura, escombros y maleza en canales, alcantarillas y bocas de tormenta, acciones que buscan evitar taponamientos en la red de drenaje. Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para evitar tirar desechos en la vía pública durante las precipitaciones .

Tlajomulco y Guadalajara adelantan desazolves contra el agua

Uno de los casos más destacados es Tlajomulco, municipio que invirtió 40 millones de pesos en su programa anual de desazolve , concentrando esfuerzos en la presa El Guayabo. Esta infraestructura funciona como un regulador clave al captar los escurrimientos del Bosque de La Primavera, mitigando hasta en un 80 % el impacto de las corrientes. Por su parte, el gobierno de Guadalajara arrancó un operativo interinstitucional enfocado en el saneamiento de 21 canales y tres vasos reguladores para evitar tragedias .

El papel del Siapa y la tecnología para prevenir desastres

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reporta avances notorios en la limpieza de canales importantes como el de Avenida Patria y zonas de alta plusvalía, como Royal Country. A la par de estas obras físicas, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos anunció mejoras en la aplicación móvil Jalisco Alerta. Esta herramienta tecnológica permitirá enviar notificaciones en tiempo real a los usuarios, advirtiendo sobre tormentas severas y calles anegadas con anticipación.

Tips para protegerte durante el torneo

Para disfrutar los partidos sin contratiempos en Guadalajara, sigue estas recomendaciones prácticas:

Revisa el pronóstico del clima antes de salir.

Descarga la aplicación Jalisco Alerta en tu teléfono móvil.

Identifica rutas alternas hacia el estadio y evita cruzar pasos a desnivel con acumulación de agua.

Anticipa tu salida por varias horas, ya que el tráfico vehicular colapsa con las primeras gotas de lluvia.

Mantén a la mano los números de emergencia locales y sigue las indicaciones de los oficiales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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