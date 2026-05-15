Luego de los lamentables hechos que dejaron a 12 personas lesionadas y una más fallecida, en el municipio de Amatitán durante las fiestas patronales, este viernes el Gobierno de Jalisco afirmó que coadyuvará con el municipio para brindar los apoyos necesarios a las víctimas.

Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quien afirmó que se establecerá contacto con la familia de la mujer fallecida para ofrecerles apoyos funerarios, mientras que a los lesionados se les brinda toda la atención médica necesaria.

"Tendrán todo el apoyo por parte del DIF estatal. El municipio ha estado muy atento también, el presidente municipal (Lionel Partida). Desde el primer minuto, ayer, tuve contacto con él. Evidentemente, en su preocupación por el accidente; ha estado trabajando durante toda la noche en atención a las víctimas y a sus familiares. Desde luego, también tendrán todo apoyo de parte del Gobierno del Estado", señaló Zamora Zamora.

Afirmó que ya se ha establecido comunicación con las familias de todas las víctimas, y que se trabaja en coordinación con el ayuntamiento de Amatitán en cuanto a la atención como en la investigación del hecho.

Reporte de lesionados tras explosión en Amatitán

Confirmó que el reporte de personas lesionadas había sido de poco más de 20; sin embargo, tras las primeras atenciones, se descartaron lesiones, quedando la cifra únicamente en 13 lesionadas trasladadas a recibir atención médica. De ellas, lamentablemente, una falleció.

Cinco personas ya fueron dadas de alta, y las otras siete permanecen hospitalizadas.

Por otra parte, Salvador Zamora afirmó que, según los datos preliminares, la persona fallecida es una mujer de aproximadamente 57 años, quien se encontraba en el puesto de alimentos cuando explotó el cilindro de gas a partir de un remanente de pirotecnia, según la información preliminar.

De hecho, comentó, en el sitio había dos cilindros, pero solo uno de ellos detonó, por lo cual se analiza el caso para tratar de confirmar el origen del siniestro. "El informe preliminar es que, a través de la pirotecnia, al llegar el fuego, pues fue la causa de la explosión en un cilindro de gas de los dos que estaban en el puesto donde fue este accidente. Es el informe preliminar, aunque no es aún oficial. Sin embargo, vamos a esperar los peritajes oficiales para determinar finalmente las causas que tuvieron esta desafortunada lesión", manifestó Zamora Zamora.

Es por ello que el gobierno municipal de Amatitán informó que, tras la explosión ocurrida durante las fiestas patronales la noche del pasado jueves, prohibirá el uso de pirotecnia, causa del percance.

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Lemus comparte mensaje respecto a explosión en Amatitán

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió un mensaje en sus redes sociales oficiales donde lamentó lo sucedido. "Sobre el lamentable accidente ocurrido en la Plaza Principal de Amatitán, donde una persona perdió la vida a causa de una explosión durante la noche de ayer y varias más se encuentran en atención, expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad a las familias, amistades y seres queridos de los afectados", señaló.

También afirmó que se mantiene en comunicación con el presidente municipal, Lionel Partida, para garantizar la atención debida a las y los heridos y organizar sus traslados a otros hospitales en caso de ser necesario.

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OB