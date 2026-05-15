Accidentes carreteros en Jalisco dejan un muerto y más de cuarenta heridos

Dos accidentes carreteros ocurridos durante la mañana en municipios de Jalisco provocaron la muerte de un hombre y más de 40 personas lesionadas.

El primer caso fue reportado en la Carretera Federal 80 a Barra de Navidad, esto en el cruce con Prolongación Allende, en la zona Centro, del municipio de Villa Corona. El sitio del percance está enfrente del balneario Agua Caliente de aquel municipio.

Se trató de una volcadura de un camión de pasajeros, el cual alcanzó a afectar una finca y un poste de la zona. Tras la intervención de los oficiales de Protección Civil del municipio y paramédicos, se contabilizaron 36 heridos leves con laceraciones y siete en estado regular, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica a un hospital particular en La Ascención, en el municipio de Cocula.

Hasta el momento no se ha informado la causa del accidente ni el grado de afectación que tuvo la vivienda. No se especificó tampoco si entre los lesionados había algún residente de la finca dañada por el camión de pasajeros.

Segundo accidente se reportó en Tepatitlán de Morelos

El segundo accidente carretero se registró en el Periférico Salvador Zúñiga, en el ingreso al municipio de Tepatitlán de Morelos, cerca de las 11:40 horas de esta mañana.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se trató de un choque frontal de una camioneta SUV contra vehículo pesado, razón por la cual la camioneta sufrió severos daños.

Por este percance, resultó una persona fallecida, presuntamente era un hombre, aunque no se refirieron más datos al respecto.

En la atención de este incidente participó personal de la dirección de Protección Civil y Bomberos de Tepatitlán, Servicios Médicos municipales y de la Comisaría de Seguridad Pública. Por el momento, las autoridades llaman a mantener precauciones para evitar accidentes carreteros que puedan cobrar la vida de más personas.

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AO

