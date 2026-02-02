La posibilidad de que se presenten lluvias este lunes 2 de febrero en el Área Metropolitana de Guadalajara ha incremantado al 59 por ciento, por lo que es muy probable que se registre precipitación en horas de la tarde . Aquí los detalles del clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán, y lluvias aisladas en Nayarit y Jalisco. Sin lluvia en Colima. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 16 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 24 °C. Durante la noche, habrá soleado con temperaturas cercanas a los 18 °C . Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 14 km/h.

Lluvia para Guadalajara este lunes

06:00 PM 59% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 59% de probabilidad de lluvia 21 °C

La probabilidad de lluvia este lunes es del 59% por ciento y se espera lluvia entre las 18:00 y las 19:00 horas .

Clima nacional para hoy

La masa de aire ártico asociada al frente núm. 32 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana, sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en Estados del noreste, oriente y sureste del país.

Por su parte, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y Meteorología y The Weather Channel

