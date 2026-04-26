Guadalajara destaca la reducción de delitos de alto impacto en un 21%

Este domingo las autoridades de Guadalajara dieron a conocer que, a partir de las acciones impulsadas en la estrategia "La Ciudad Que Te Cuida", se logró disminuir un 21 por ciento los delitos de alto impacto en el municipio, durante el primer trimestre del año.

Esto, refirieron las autoridades, al comparar las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía del Estado entre los meses de enero y marzo del 2026, que fueron mil 210, contra las mil 525 del mismo periodo del 2025.

El comparativo considera los delitos de homicidio doloso y los robos a casa habitación, a persona, a negocio, a bancos, a cuentahabientes, a vehículos particulares y de motocicletas.

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Particularmente, resaltó la autoridad municipal, el homicidio tuvo una reducción del 27 por ciento, al pasar de 49 casos en los primeros tres meses del 2025 a 36 en el mismo periodo de este 2026.

De hecho, de acuerdo con lo dado a conocer el pasado 13 de abril por el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, Guadalajara se posicionó como uno de los cinco municipios con la mayor disminución de homicidio doloso, por debajo de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, y Lagos de Moreno y Tonalá (en el mismo puesto).

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"También se logró realizar 12 mil 230 detenciones por faltas administrativas y 3 mil 741 por delitos, entre las que destacan 522 detenidos con armas de fuego, a la par de que se aseguraron 576 armas de este tipo. Además, se recuperaron mil 268 vehículos y 600 motocicletas con reporte de robo", dijo la alcaldía de Guadalajara y su comisaría.

"La estrategia La Ciudad Que Te Cuida es la visión de ciudad del Gobierno de Guadalajara e integra los esfuerzos de las diferentes áreas del Municipio en cuatro pilares: Seguridad y Proximidad; Servicios y Espacios Públicos; Política Social con enfoque de Cuidados y el cuarto pilar que integra los esfuerzos, la corresponsabilidad", finalizaron las autoridades en un comunicado.

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MB