El Gobierno de Guadalajara impulsa el Programa Vivienda para Vivir Bien, el cual incluye un apoyo económico mensual de hasta tres mil pesos para jóvenes que buscan independizarse o acercarse a sus centros de estudio y trabajo.

Este incentivo está dirigido a los jóvenes y forma parte de una estrategia municipal para facilitar el acceso a la vivienda. El registro debe realizarse en línea dentro del periodo establecido a través del portal oficial del Ayuntamiento tapatío.

Requisitos para acceder al apoyo de renta

Para obtener este beneficio, los interesados deben cumplir con condiciones básicas: tener entre 18 y 30 años , residir en Guadalajara y completar el proceso de inscripción en línea aquí: sso.guadalajara.gob.mx/login durante abril hasta el 31 de mayo.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, explicó que este programa busca apoyar a jóvenes que desean iniciar una vida independiente, pero enfrentan dificultades económicas para cubrir el costo de la renta.

El trámite se realiza mediante la plataforma digital del municipio, aunque también se puede acudir a la Agencia Municipal de Vivienda para recibir orientación presencial.

Otros apoyos disponibles en Guadalajara

El municipio también contempla la construcción de viviendas adicionales en terrenos familiares, así como asesoría en trámites, diseño arquitectónico y permisos.

Para mayor información, las personas pueden acudir a la Agencia Municipal de Vivienda, ubicada en el Centro de Guadalajara.

Con estas acciones, el municipio busca ampliar las oportunidades de acceso a vivienda y mejorar las condiciones de vida de la población joven.

Programa federal como alternativa

Además del esquema local, el Gobierno federal ofrece el Programa Vivienda para el Bienestar, enfocado en personas con ingresos limitados que no cuentan con acceso a créditos de instituciones como Infonavit o Fovissste.

Entre los requisitos destacan tener ingresos menores a dos salarios mínimos, no poseer vivienda propia, no ser derechohabiente de organismos de vivienda y residir en zonas previamente definidas. El registro se lleva a cabo a través de la Comisión Nacional de Vivienda.

Con información de Osiel González.

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