Como parte de la estrategia municipal para impulsar la vivienda en Guadalajara, la alcaldesa, Verónica Delgadillo, anunció que a partir de hoy las y los jóvenes de entre 18 y 30 años que deseen vivir en la ciudad podrán registrarse al programa de apoyo de renta. Más de 200 personas podrán acceder al beneficio, que consta de tres mil pesos mensuales.

La presidenta municipal detalló que este apoyo es una de las ocho estrategias de su administración y que forma parte del programa Vivienda para vivir bien. Agregó que este modelo es único a nivel nacional y el objetivo es ayudar a jóvenes que buscan independizarse y acercarlos a sus lugares de trabajo o estudio. El programa aún se encuentra en la etapa piloto.

El registro estará abierto hasta el 30 de mayo. Debe hacerse en el sitio web https://sso.guadalajara.gob.mx/login. Para mayor información se puede acudir a la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, ubicada en la calle Independencia 332 y/o 336, en la colonia Centro.

"En Guadalajara reconocemos que uno de los retos de las grandes metrópolis en el mundo es el acceso a la vivienda, por eso diseñamos el programa Vivienda para vivir bien, que está compuesto de ocho acciones estratégicas para generar y fomentar el acceso a la vivienda dentro de la ciudad", comentó Delgadillo García.

En febrero pasado, en entrevista con EL INFORMADOR, la alcaldesa adelantó que el programa busca que jóvenes habiten el primer cuadro de la ciudad, Paseo Alcalde y zonas cercanas a centros universitarios. El apoyo de tres mil pesos es resultado de un análisis de mercado de las rentas promedio en la capital del estado y permanecerá vigente durante el resto de la administración municipal. 'Renta para jóvenes' cuenta con una bolsa de cinco millones de pesos.

En tanto, con el fin de incentivar la construcción de comunidad y la corresponsabilidad, uno de los requisitos para que los jóvenes beneficiarios accedan al programa es que participen en los "Sábados de Corresponsabilidad", un ejercicio de participación ciudadana en el que el Ayuntamiento visita distintas colonias para intervenir espacios públicos mediante la rehabilitación de infraestructura, limpieza y mejoras urbanas. Con ello, se busca fortalecer el sentido de comunidad y el cuidado del entorno.

MF