Por exceder el límite de ruido permitido, la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Guadalajara clausuró un negocio ubicado sobre avenida Chapultepec, en la colonia Americana, el cual realizó trabajos de insonorización que no fueron concluidos.

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El establecimiento registró niveles de entre 76 y 77 decibeles; la NOM-081-SEMARNAT-94 establece que el límite permitido no debe superar los 65 decibeles. A través de un comunicado, el Ayuntamiento tapatío informó que el negocio ya había sido visitado en tres ocasiones anteriores junto con la Dirección de Medio Ambiente, pero no se realizaron los trabajos adecuados para impedir la salida de sonido.

Cierran establecimiento en la colonia Americana

Los inspectores procedieron a la clausura del local y colocaron sellos en los accesos. Con ello, se busca garantizar el cumplimiento de la normatividad, así como el descanso, la tranquilidad y la sana convivencia de la ciudadanía.

CORTESÍA/AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

La medición del ruido se realiza desde el exterior de cada establecimiento, a una distancia de un metro y medio del acceso, como lo establece la norma cuando se trata de una fuente fija.

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En enero pasado, ocho establecimientos fueron clausurados por el mismo motivo. Dos de ellos, Cervecería Chapultepec y el bar Kalamar, también en la colonia Americana, registraron niveles de sonido cercanos a los 80 decibeles.

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