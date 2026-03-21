La red de ciclovías en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha crecido hasta 425 kilómetros en los últimos seis años, lo que ofrece seguridad e incentiva el uso de la bicicleta y otras formas de movilidad activa, reconocen expertos. Sin embargo, aún hay pendientes, como falta de conexión y la ampliación hacia otras zonas de la ciudad, como el oriente, señalan.

Oriente del AMG, la zona con mayor potencial para expandir ciclovías

Luis Nazario Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y experto en temas de movilidad, apunta que una de las áreas de oportunidad de las ciclovías es constituirlas como una red, en la que otros municipios del oriente de la metrópoli, como Tonalá y Tlaquepaque, amplíen los kilómetros exclusivos a ciclistas y usuarios de otros métodos de transporte.

"Te das cuenta que hay más gente por metro cuadrado en el lado oriente que en el lado poniente. Entonces, allá es donde podría haber más potencial del uso de la bicicleta si hubiera más ciclovías. La otra es que estas ciclovías tengan un sentido de conectar orígenes con destinos. Si nuestros viajes ordinarios principales son escuela y trabajo, habría que buscar dónde vive la gente, dónde son los lugares de más afluencia de trabajo", comenta.

Apunta que se deben hacer conexiones con los sistemas del transporte masivo y ampliar el sistema de Mi Bici para contar con mayor cobertura. También menciona que se podrían hacer ciclovías menos costosas, es decir, emplear elementos de menor costo que cumplan el mismo objetivo, a fin de que las autoridades puedan invertir mayores recursos en la ampliación de la red.

Usuarios demandan conectividad con otros municipios y mejor infraestructura

Génesis Hernández, coordinadora del Observatorio Ciudadano para la Movilidad y Transporte Público de Jalisco, coincide en la falta de conexión de la red de ciclovías, pues usuarios demandan conectividad con otros municipios y mejor infraestructura. Anota que son necesarios estudios para conocer a las personas que usan la bicicleta como método de transporte y que a la vez utilizan otra forma de movilidad. "Eso nos ayuda, justamente, a identificar las necesidades, y entre más claridad y datos tengamos –esta data tiene que ser abierta para todas las personas-, va a ayudar a realizar políticas públicas puntuales para la garantía de este derecho".

En cuanto a Mi Bici, la experta señala que algunas unidades están en mal estado, mientras que las personas usuarias denuncian falta de bicicletas en estaciones.

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