El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este sábado en el municipio de Guadalajara . Los hechos fueron reportados en el cruce de la avenida Niños Héroes y calle La Causa, en la colonia Jardines del Bosque, del municipio tapatío.

El reporte de un cuerpo llegó a la policía

Fue esta mañana cuando elementos de las corporaciones municipales de Guadalajara y de Jalisco recibieron un reporte en el que les informaban que había una persona inconsciente en el cruce mencionado.

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Los elementos atendieron el reporte y, al llegar al lugar, corroboraron el hecho: encontraron el cuerpo de un hombre que tenía entre 35 y 40 años de edad. El occiso se encontraba tirado boca arriba, justo debajo de un árbol, con los pies sobre el machuelo.

Autoridades darán seguimiento al caso del cuerpo encontrado en Jardines del Bosque

Según las versiones policiacas, el cuerpo presentaba huellas de violencia , por lo que autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Los paramédicos solicitaron la presencia de los agentes de la Fiscalía del Estado y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con el fin de que se hicieran cargo de las investigaciones del caso y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

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FF