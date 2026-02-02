UMA subió a partir del 1 de febrero, ¿cuánto vale en 2026?

A partir del 1 de febrero, millones de personas físicas y morales ya enfrentan ajustes en diversos trámites y obligaciones económicas, luego de que la UMA subió, un cambio que ha generado dudas sobre cuánto vale en 2026 y de qué manera impacta en pagos, multas y cálculos legales en todo el país. El incremento fue confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y tendrá vigencia durante todo el año.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es un referente económico en México, ya que se utiliza para determinar montos relacionados con multas administrativas, créditos fiscales, aportaciones, cuotas, pensiones y diversas obligaciones previstas en leyes federales y estatales. Por ello, su actualización anual tiene efectos directos tanto en ciudadanos como en empresas.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Inegi el pasado 8 de enero, la UMA registró una variación anual de 3.69% respecto al valor vigente en 2025. Este ajuste entró en vigor a partir del domingo 1 de febrero de 2026 y responde al comportamiento de la inflación observada al cierre del año anterior.

¿Cuál es el valor de la UMA en 2026?

El Inegi detalló los nuevos montos oficiales que estarán vigentes durante todo 2026. Los valores son los siguientes:

UMA diaria: 117.31 pesos

UMA mensual: 3 mil 566.22 pesos

UMA anual: 42 mil 794.64 pesos

Estos montos serán la base de cálculo para una variedad de obligaciones económicas y legales en todo el país, por lo que su correcta aplicación es obligatoria para autoridades y contribuyentes.

¿Por qué sube la UMA cada año?

El incremento de la UMA no es discrecional. Su actualización se realiza de manera anual conforme al Decreto de desindexación del salario mínimo, cuyo objetivo es evitar que los aumentos salariales impacten automáticamente en sanciones, impuestos y obligaciones legales.

El procedimiento consiste en multiplicar el valor de la UMA vigente por la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al mes de diciembre. En este caso, la inflación anual registrada en diciembre de 2025 fue de 3.69%, porcentaje que explica el aumento aplicado para 2026.

¿Para qué se utiliza la UMA?

La UMA es utilizada como unidad de referencia económica para el cálculo de:

Multas administrativas y sanciones

Créditos fiscales

Cuotas y aportaciones

Límites de deducciones

Pensiones y diversas prestaciones

Desde su implementación en 2016, sustituyó al salario mínimo como base de cálculo en estos conceptos, con el fin de separar los incrementos salariales de las obligaciones fiscales y legales.

¿Quién determina el valor de la UMA?

El cálculo y la publicación oficial del valor de la UMA es una atribución exclusiva del Inegi, sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su Reglamento Interior. Por esta razón, los valores anunciados son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional a partir del 1 de febrero de 2026.

Con este ajuste, la UMA subió a partir del 1 de febrero y es uno de los indicadores económicos más relevantes para la planeación financiera y el cumplimiento de obligaciones legales durante 2026.

