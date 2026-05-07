Jalisco, entre los Estados con más incendios forestales

Jalisco figura entre las entidades del país con incendios forestales activos , según el más reciente informe de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que reporta más de medio centenar de siniestros en diferentes regiones de México.

De acuerdo con el monitoreo diario de la dependencia federal, actualmente se mantienen activos 42 incendios forestales en territorio nacional. Aunque brigadistas lograron controlar 12 emergencias recientes, el fuego continúa avanzando en varias zonas boscosas y rurales del país.

Las autoridades federales detallaron que las afectaciones alcanzan ya 18 mil 775 hectáreas consumidas por las llamas. Entre las entidades impactadas aparece Jalisco, donde se contabilizan al menos 189 hectáreas dañadas por incendios forestales.

CONAFOR

Estados más afectados por el fuego

El reporte de la Conafor indica que son 15 los Estados afectados por incendios forestales . Nayarit encabeza la lista nacional con 10 mil 453 hectáreas afectadas, seguido por Guerrero con cinco mil 327 hectáreas dañadas.

En menor medida también se registran afectaciones en Durango, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Campeche, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.

CONAFOR

Aunque Jalisco no se encuentra entre las entidades con mayores daños territoriales, las autoridades mantienen vigilancia permanente debido a las altas temperaturas y las condiciones de sequía que prevalecen en diversas regiones del Estado.

Puedes checar más información AQUÍ: https://monitor_incendios.cnf.gob.mx/incendios_tarjeta_semanal

Más de mil combatientes trabajan en el país

La Comisión Nacional Forestal informó además que mil 150 combatientes participan actualmente en las labores de control y liquidación de incendios forestales en México.

Gran parte del personal operativo se encuentra desplegado en entidades consideradas prioritarias por el nivel de afectación, como Guerrero, Nayarit, Michoacán, Chiapas y Jalisco.

Las brigadas continúan realizando trabajos de contención, apertura de brechas y vigilancia para evitar que los incendios se extiendan a más zonas forestales y comunidades cercanas.

EE