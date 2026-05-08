Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 8 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 10 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

