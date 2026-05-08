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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 8 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 10 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
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