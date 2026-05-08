Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 8 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 10 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan